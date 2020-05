Fiataloknak a trianoni békediktátumról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2020. június 4-én a Ludovika TV-n sugárzott emlékműsorral, valamint tematikus webináriumi emlékkonferenciával emlékezik a trianoni békediktátum 100. évfordulójára – írja az egyetem honlapja alapján a Magyar Nemzet.

Az NKE 2020 februárjában hirdette meg a nemzeti összetartozást középpontba helyező, elsősorban fiataloknak szóló programsorozatát.

A Trianon 100 keretében az NKE egyetemi oktatókkal és kutatókkal, valamint a téma elismert szakértőinek segítségével mutatja be a Trianonnal kapcsolatos komplex kérdéseket. Ezek közé tartozik például az elmúlt száz év mérlegének megvonása, a téma közigazgatási, rendészettudományi, hadtörténelmi és diplomáciatörténeti vonatkozásainak egyedi megjelenítése. A kutatómunka eredményeként egy minden eddiginél részletesebb térképtár és tanulmánykötet is készül, sőt, az egyetem a fiatalok megszólítására esszé- és fotópályázatot is hirdetett