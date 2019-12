Volt iskolájában tett látogatást a sportoló, Szabó Zoltán

Egykori iskolájába, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolába látogatott Szabó Zoltán ultratriatlon versenyző, ahol hetedikes és nyolcadikos gyerekekkel beszélgetett.

Kevesen mondhatják el magukról a világon, hogy teljesítették a Swissultrán a tízszeres Ironman-távot, ráadásul már kétszer is. Szabó Zoltán tavaly a tizedik helyen végzett – akkor egyfolytában kellett végigcsinálni az előírt távot, amit még kimondani is borzongató: 38 kilométer úszás, 1800 kilométer kerékpározás, 422 kilométer futás. Mindezt Zoltán 304 óra 54 perc alatt teljesítette. Idén minden egyes napra egy-egy klasszikus Ironman-táv jutott, azaz 3,8 kilométer úszás, 180 kilométer kerékpározás és 42 kilométer futás. E versenyen a ráckeresztúri születésű sportember bronzérmet szerzett.

Egykori iskolájába Zoltánt elkísérte Szabó Tímea fotográfus, műsorvezető, aki a beszélgetések moderátora volt, s természetesen fotózott is.

A hetedikesek lényegre törő kérdéseket tettek fel, s érdeklődve fi gyelték a nem mindennapi sportot űző fi atalember élményeit. Nem csak a Swissultráról, az ultratriatlon szépségéről és nehézségeiről esett szó, Zoli arról is beszélt, mennyire fontos az egészség megőrzése, a mindennapos testmozgás. Ő lánya elvesztése után fordult az ultratriatlon felé, ily módon igyekszik feldolgozni a fájdalmat és a hiányt. Mert a tragédiák sem törhetik össze az embert, mindig van választási lehetőség, s mindig tovább kell menni. Az ultratriatlon abban is különbözik a többi sportágtól, hogy itt a saját határait feszegetik a versenyzők. Nagyon kell figyelniük a test jelzéseire, hiszen ezeken az emberfeletti teljesítményt követelő távokon nem csekély a fizikai kockázat sem.

Zoli mesélt a gyerekkoráról is: keresztúri srácként gyakran járt a Kanális-partra, s tavasszal már nemigen ült meg az iskolapadban, szívesebben szaladt volna játszani. A tanulásra, ha visszamehetne az időben, több figyelmet fordítana, de semmit nem bánt meg. Becsületes szakmát szerzett, kőműves lett, dolgozott külföldön is. Jelenleg a versenyekre koncentrál, nagy álma, hogy végig tudja csinálni a húsz Ironman-távot, s szeretne a tengerentúlon is benevezni egy ultratriatlon versenybe.