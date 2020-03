Velence egyházai reagáltak a járványhelyzetre

Velence egyházai is reagáltak a járványhelyzetre a város hivatalos közösségi oldalán. Az alábbiakban az új szertartásrendre vonatkozó információk olvashatók.

VELENCEI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

l . A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

Velencén a Fő utcai plébánia templom napközben mindig nyitva lesz – látogatható. A Zárt utcai Újtelepi templomban napközben állandó szentségimádást tervezzünk. Aki a folyamatosság megőrzése érdekében szívesen vállal egy órás jelenlétét, kérjük, jelentkezzen a [email protected] email címen.

HAJNALPÍR BAPTISTA GYÜLEKEZET VELENCE

Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődők!

Figyelembe véve a hatóságok és a szakemberek intézkedéseit, a gyülekezet vezetősége arra a döntésre jutott, hogy márc. 22. vasárnaptól kezdve határozatlan időre felfüggesztjük az Istentiszteleti alkalmakon való összejövetelt. De hogy ne maradjunk az Úr igéje nélkül, ezért délelőtt 10.00-tól online közvetítésben fog lelkipásztorunk tanítani. Az online közvetítést az alábbi linkre kattintva érhetitek el:

https://www.youtube.com/…/UCpaGJ0_GKadWt3S3ECTNFwg/featured…

Az egyéb gyülekezeti alkalmak megtartásáról később tájékoztatunk Benneteket. Tehát 2020. március 22-től csak online közvetítésen keresztül tartunk istentiszteletet.

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG VELENCE

A Református Zsinat a járvány miatt felfüggesztette a vasárnapi istentiszteleti alkalmakat is. Velencén két istentiszteleti helyünk van (Újváros- Kálvin Ház és a Templom köz 1. szám alatti ősi református templom az Óvárosban). Március 22-től (Böjt 4. vasárnapja) bizonytalan időre a református közösségben is szünetelnek az istentiszteletek.