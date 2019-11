Vadászfegyverek és fegyvervadászok – Különleges tárlat látható a Halász-kastélyban

Vadászfegyverek – Fegyvervadászok címmel nyílt tárlat vasárnap a Halász-kastélyban, ahol a magyar fegyverkészítés és vadászati kultúra jellegzetes fegyverei láthatók. Itt van Széchenyi, Buffalo Bill, I. Ferenc József és Kádár János puskája, ám mindemellett történelmi jelentőségű eseményre is készülnek e tematika mentén: november 23-án fegyveraukciót rendeznek – amelyre 1945 óta nem volt példa az országban.

A Halász-kastélyban vasárnap este nyílt Vadászfegyverek – Fegyvervadászok című kiállítást L. Simon László országgyűlési képviselő és Bors Richárd, az Egy a természettel nemzetközi vadászati és természeti kiállítás szakmai igazgatója nyitotta meg és ajánlotta a történelem, a vadászat és a képzőművészet iránt érdeklődők figyelmébe.

Az itt látható fegyverek páratlan anyaga a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, valamint a HM Hadtörténeti Intéztet és Múzeum fegyvertárából érkezett a tárlatra. Ezenkívül magánszemélyek féltve őrzött míves gyűjteményéből is hozott válogatást az egy hétig tartó kiállításra Németh Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtörténelem tanszékének egyetemi oktatója, Sánta Ákos, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum vadászati gyűjteményének felelős történésze és Soós Péter, a Hadtörténeti Múzeum igazgatóhelyettese, a tárlat kurátora.

A magyar vadászat és a magyar fegyvergyártás történetéhez kötődő fegyvereket láthatunk a vitrinek mögött:

– Az egyik tárlóban Kádár János fegyverei láthatók, amelyek a HM múzeumából érkeztek. A másikban három olyan elöltöltő golyós csappantyús vadászpuska látható, amelyek magángyűjtőktől kerültek a kiállításra. Az egyik Kirner József mester munkája, s a híres-hírhedt Buffalo Billé volt. A másik egy 8 milliméteres ismétlő golyós puska, melyet I. Ferenc József császár és király számára gyártottak. A harmadik gróf Széchenyi István sörétes vadászpuskája volt, amelyet az 1820-as években Londonban vásárolt – mesélték a kurátorok, akik tárlatvezetést is tartottak, sőt, teszik ezt egy héten át az érdeklődőknek. Elmondták: a magyar királyság területén a 15–16. század óta készítenek fegyvereket. A 16. századtól folyamatosan háborúztunk a törökkel, feljegyzések vannak arról is, hogy 1509-ben ejtették el tűzfegyverrel az első vadat Magyarországon, az 1510-es években pedig megjelent a céllövészet is. Tehát nagy volt az igény, katonai és civil felhasználás szempontjából egyaránt, ezért hamar el kellett kezdeni a fegyvergyártást.