Túzok-túra az egészségért – Kirándultak az előszállási iskolások

A település általános iskolájában az esztendő tizenegyedik hónapja hagyományosan az egészséges életmód jegyében telik. Az idei programsorozat Túzok-túrával indult.

Aki Előszálláson töltötte a gyerekkorát, gyakran megfordult a falu határában található Túzokban. A legjobb kirándulóhely volt mindig is, tavasszal, nyáron a madarakat, az őzeket lesték a természet szerelmesei, ősszel diót gyűjtöttek, télen szánkóztak, hógolyóztak, a bátrabbak a sífutást is kipróbálták. Iskolai akadályversenyeket, majálisokat, sőt, horgászversenyeket is láttak a tóparti fűzfák és a patak brekegő békái.

Az iskolások idén is az egészséges életmódnak szentelik a novembert. „Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a lelki egészség fontosságára” – tudtuk meg Serák Gabriellától, az ötödikesek osztályfőnökétől, a rendezvények egyik fő szervezőjétől. Az idei programsorozat Túzok-túrával indult. A diákok, szülők, sportolni vágyók 2, 3, 4, 5 vagy 6 kilométeres távot választhattak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ötszáz méterenként át kellett haladni a kijelölt ellenőrzőponton. Aki nem bírta, menet közben is visszafordulhatott. A gyerekek lelkesen futottak, gyalogoltak, volt olyan szülő, aki babakocsit tolva tette meg az utat. Az idősebb generációt is képviselték néhányan, sőt még egy négylábú is részt vett, hol futva, hol poroszkálva. A túra teljesítését oklevéllel és jutalomponttal ismerték el. Minden programon való részvételért pontot kapnak a gyerekek, amit majd a hónap végén összeadnak, s az osztálylétszámok arányában kihirdetik, melyik osztály volt a legaktívabb. A jutalom természetesen egészséges finomság lesz.