Tudományok feszes összjátéka – Szakmai napot tartott a Szent István Király Múzeum

Szakmai napot tartott hétfőn a Szent István Király Múzeum a városháza dísztermében. A megjelentek a Szent István király-székesegyház és környezetének művészettörténeti és régészeti kutatásairól cseréltek eszmét.

Reich Szabina régész, akinek olybá tűnik, lassan összeforr a neve a székesegyház feltárási munkálataival, lapunk érdeklődésére elmondta, hogy e szakmai napon a szélesebb nyilvánosság számára is prezentálni kívánták, milyen sokféle tudományterület összjátéka kell ahhoz, hogy eredményeket mutathassanak föl.

– Bizony nemcsak régész dolgozik egy ásatási helyszínen, hanem művészettörténész, antropológus is, sőt a természettudományi munkamódszereket is figyelembe vesszük – nyilatkozta. S valóban, a szakmai napon mások mellett Bartos György művészettörténész, Lángi József falkép-restaurátor és Kovács Dömötör ásatási munkatárs is előadást tartott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Reich Szabina a székesegyház területéről szólva hangsúlyozta: – E terület történetével kapcsolatban sok a bizonytalanság: mivel nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű okleveles adattal, ezért elsősorban a falkutatások és a régészeti kutatások nyújtanak mankót. Ezek nem feltétlenül százszázalékos eredmények, viszont az megállapítható, hogy ezen a területen egy komoly erősséggel van dolgunk. Ezt nemcsak az elődeink, hanem a mi kutatásaink is alátámasztják – mondta el a fiatal régész, aki a különösen fontos eredmények között említette, hogy a székesegyház középkori előzménye és a négykaréjos templom között egyértelműen építészeti összefüggés van.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS