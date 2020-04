Történetek a hatósági karanténból – Kamionosok a tapasztalataikról

Egyre többeknek van koronavírus miatti karanténos tapasztalatuk. Ilyen az abai Böröndi Géza kamionos is, aki külföldi útjáról hazatérve került hatósági karanténba. Felesége, Csilla mesélte el történetüket, akkor még csak remélve, hamarosan mehet vissza dolgozni a férje.

A történet ott kezdődött, hogy március 18-án este hazafelé tartott Németországból Böröndi Géza kamionsofőr. Már hazafelé jövet sem érezte jól magát, ezért úgy döntött, mielőtt bemegy a házba, a családjához, felhívja a feleségét, hogy hozzon ki neki lázmérőt. Felelős családapaként ugyanis úgy vélte, nem akarja kitenni a családját a járványnak.

A felhívás nem szégyentábla, hanem segítség

– Kint, az autóban mérte meg a lázát, amely másodszorra már 38,2 Celsius fokot mutatott. Ekkor először felhívtuk azt a számot, amit a koronavírussal összefüggésbe hozható tünetek miatt ajánlanak. Nem vették fel, így a háziorvosnak telefonáltunk, aki azt mondta, hívjuk fel a mentőket. A mentők érkezéséig a férjem az autóban várt, én pedig kint az utcán – meséli a négy gyermeket nevelő édesanya, aki jelenleg gyesen van a legkisebbel. A mentők bevitték a férfit a kórházba, ahonnan másnap hazaengedték, de előtte orrgaratból koronavírus teszthez mintát vettek tőle, majd jelezték, hogy sms-ben szólnak nekik, ha megvan az eredmény. Üzenet nem jött napokon át, így elkezdtek telefonálgatni, hátha eredményre jutnak. Majd az illetékes hivatalban közölték is velük, hogy az eredmény negatív. – De hozzátették, hogy még egy tesztre szükség van ahhoz, hogy biztos legyen. Hamarosan megjelent nálunk a rendőrség és a járványügy egy határozattal, és piros matricával. hatósági házi karanténba került a férjem – meséli a nő, aki a járványügynél intézkedett, és megrendelték a következő tesztet. – Vasárnap meg is hozták hozzánk, ám ezúttal vérből vettek mintát – mondja az asszony. Valószínűleg valamilyen gyors teszt lehetett, ugyanis már a helyszínen negatív eredményről esett szó, hozzátéve, ahhoz, hogy ez hivatalos legyen, fel kell vinni a rendszerbe az eredményeket, s ezt követően lehet intézkedni a hatósági karantén megszüntetéséről.

Ezt követően érdeklődésükre első körben azt mondták, hogy a vasárnap vérből vett minták eredményeit nem tekinthette a hivatal érvényesnek, emlékezik vissza Böröndi Csilla. – Nem értettük, de azt mondtuk, jó, akkor legyen ismét az orrgaratból vett teszt, de erre meg azt mondták, hogy sajnos az most nincs – ért pénteken a történet végére a feleség. Ami akkor patthelyzetnek tűnt, tekintve, hogy az anyuka négy gyerekkel van otthon, s az egyedüli kereső pedig csak arra várt, hogy mehessen dolgozni. Április 5-ére, azaz múlt vasárnapra azonban megérkezett az újabb értesítés, hogy a karantént feloldották. – Nem tudom, hogy elég volt-e egy eredmény vagy figyelembe vették a második negatív eredményt is. A lényeg, hogy több mint két hét után újra mehet dolgozni a férjem. Számukra a kiesett munkaidő a legnagyobb nehézség, de van, akinek a „piros matrica” okoz további kellemetlenséget.

Pedig a hatósági karantén felhívás nem szégyentábla, mint ahogy ezt sokan megélik.

Ez egy segítség, hogy senki ne kerüljön további bajba miatta, és felhívás, hogy a környezetében élők is tudják: óvatosnak kell lenni – mert valóban bárkinek az ajtajára kikerülhet. Mint például egy másik Fejér megyei kamionos kapujára, aki történetét a közösségi oldalon írta meg. Elmondása szerint március végi hazaérkezését követően került karanténba, de mivel nem volt tünete az otthonlét ideje alatt, így egy nyilatkozat benyújtásával igényelte, hogy szüntessék meg ellene a karantént. Meg is kapta az erre vonatkozó határozatot, amit ki kellett nyomtatnia és magánál tartania. Ekkor levette a matricát. Ám, mint kiderült, valaki ezt jelezte a háziorvosa felé, aki azonnal fel is hívta őt. Tudta bizonyítani, hogy engedéllyel vette le a matricát, de számára az emberek figyelme volt az, ami rosszul esett. Pedig, mint írta, csak a munkáját végezte, ezért került ilyen helyzetbe. Sokféle helyzet van, valóban, s éppen ez az, amiért nem szabad senkire ferde szemmel nézni, akinek az ajtajára kikerül a figyelmeztetés. Egyre több helyen kint lesz, ez az egy biztos.