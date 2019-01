Tabajdon hisznek a jövőben, ragaszkodtak iskolájukhoz

Kitartóan ragaszkodtak iskolájukhoz, több felvonásban újra- és újrakezdték, ezúttal felújították az épületet. Az ezerlelkes falu élni akarásához kétség nem fér.

A tabajdi Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda ötvenöt éves fennállását ünnepli, 1963-ban emelték a jelenlegi épületet. Bárányos Csaba polgármester a napokban befejeződött energetikai felújítás és tatarozás kapcsán idézte fel a bő fél évszázad történetét, nem kis büszkeséggel. Több próbálkozást követően, sikeres pályázat nyomán költöttek az épületre a Fejér megyei közgyűlés támogatása révén ötvennyolc millió forintot, többmilliós önerővel megtoldva.

Nem hátráltak és nem inogtak meg, a pénzügyi válságot is túlélték

Korábban a régi református iskolában tanultak a gyerekek, az egykori katolikusban az óvodások kaptak helyet, most is ott vannak egy darabig még, mert hamarosan épül az új ovi is. Később pedig bölcsőde. És ez a lényeg, hangsúlyozta a polgármester, tiszteletteljes köszönettel fordulván a kitartó elődökhöz, a nagyszülői korú régi tabajdi iskolásokhoz, s mindenkihez, akik a különböző időszakokban nehezen, vagy egyáltalán nem törődtek bele, hogy megszűnjék az általános iskola.

Szó se róla, túl sok gyermek hosszú évtizedek óta nem született a hagyományokat az átlagnál tovább és erősebben őrző, paraszti örökségét átmentő faluban. Az iskola többször a kis létszám miatt billegett a lét–nemlét határán, már a szocializmus idején is, súlyosbítva az 1970-es évek országos körzetesítési programjával. A szomszédos Alcsútdobozra jártak a felsősök, az 1963-ban épült iskola amúgy is csak öt tantermes volt, valami rejtélyes oknál fogva.

Bárányos Csaba felidézte az eltelt évtizedeket: az új helyen induló iskola első igazgatóját, Tunkel Gézát, Ballai Mátyásnét, aki 1965–1979 között vezette az intézményt, s a tragikus „Kőmíves Kelemen-i” momentumot – ifjabb Márton Károly az építkezéskor lezuhant a fal tetejéről, s halálát lelte. A mostani ünneplők között ott ültek többen a kitartók: Szabó Zsuzsanna és Almádi Istvánné vezetők, előbbi tagintézmény-igazgatóként, utóbbi az 1992-es újrakezdéskor vette át a stafétát. A rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármester, Somogyi Dezső, majd Temesszentandrási György, a falu orvosa, több cikluson át polgármestere – ők, s a testületek, a helyi reformátusok és a lokálpatrióták évtizedeken át nem inogtak meg.

A pénzügyi válságot is túlélték, s a 2005–2006-os tanévet már a református egyház támogatásával indították el, Zsár Ernőné vezetésével, Zsirka László lelkész hatékony közreműködésével. Hufnágel Anna jelenlegi igazgató és tantestülete méltó utódai az elődöknek, legalább olyan elhivatottsággal, mint az eddigiek voltak. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Szabó Ferenc református esperes együtt ünnepeltek a tabajdiakkal, akik magától értetődően gondolták ezúttal is: folytatás következik.