Sportmajális Fehérváron: az emberek kiszabadultak a négy fal fogságából

A reggeli vészjósló szélviharból a délutáni órákra szerencsére kevés maradt. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy látványos tömeg lepte el a MOL Aréna Sóstót és környékét, valóban indokolttá téve az útlezárást.

Több ezren mozdultak meg Székesfehérváron szerdán a Sportmajális keretében. Ha csak a „hivatalos” részt nézzük, több mint ötven egyesület közel 2500 tagja vonult kezdésképpen – a Band of StreetS zenekar talpalávalójára – a Petőfi-szobortól a MOL Aréna Sóstóhoz. Itt már a látogatók is kiegészítették az amúgy sem kis tömeget. A helyszínen Cser-Palkovics András polgármester a Székesfehérvár Sportjáért elismeréseket is átadta: a díj Dániel Andráshoz, a Delfin SE elnökéhez, úszóedzőjéhez és Kóger István egykori válogatott jégkorongozóhoz, edzőhöz került.

Aktív kültéri pihenés

Az aréna egyik oldalánál csak néhány ember lézengett. „Biztosan bent vannak a többiek” – gondolta az egyszeri ember, majd megkerülve az építményt, konstatálta tévedését: a sokaság bizony a stadion többi szegleténél találta meg a neki tetsző programot. Nézzük a lehetőségeket – megjegyezve: a fellépők, programok listája olyan hosszú, hogy a terjedelmi korlátok miatt csak néhány elemet tudunk kiemelni!

A Sóstói Természetvédelmi Terület mellett haladva, a bejárat felé közelítve népi játékok hada – és az azokon játszó gyermeksereg – lepte el a füves részeket. Az ifjak a fitneszparknak beillő játszótér minden adottságát kihasználták. Ahogy láttuk, a kultúrát kedvelő fiatalok még bábszínházi előadásnak is örülhettek. Pihenni, töltekezni a bejárat előtt felvonultatott sátraknál és sörpadoknál tudtak.

A Sóstó Látogatóközpont előtt emberek csoportosultak: ki a környéken nézelődött, ki Mészáros Attila alpolgármester kötetlen előadását hallgatta a területről, annak létrejöttéről, előzményeiről. Szó esett a szomszédos, 30 méter magas kilátóról is, így arra vettük az irányt. Ezáltal az aréna másik oldala is a látóterünkbe került, itt csakugyan sokan jártak-keltek. Éppúgy, mint a Csíkvári úton, ahol az egyik nagyszínpad és megannyi bódé állt. Játék, ruha és étel (lángos, gulyásleves, flekken, lepény, hot dog), ital (jégkása) egyaránt kapható volt. Ottjártunkkor éppen rúdtánchoz készülődtek a pódiumon, alább, a műfüves pályán harcművészeti bemutatók és Rubint Réka alakreformja, Dancs Éva zumbaórája, majd Szentgyörgyi Rómeó edzése követte egymást. Mindeközben egy kicsit odébb a „kitelepült” családtagok egymással futballoztak, a gyermekek sorra hányták a cigánykerekeket, s ha arra vágytak, a hagyományos vásári játékokat is kipróbálhatták. Székesfehérváron valóban aktívan telt az ünnep.