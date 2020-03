A veszélyhelyzet egyeseket elerőtlenít, másokat energiával és ötletekkel tölt fel a cselekvésre. Ez utóbbiak közé tartoznak Fejér megye kistelepüléseinek polgármesterei is.

Seregélyes elöljárója, Horváth Sándor, aki korábban polgári védelmi vezetőként is tapasztalatot szerzett, a veszélyhelyzet kihirdetése után csakúgy, mint környékbeli polgármester társai, hozzálátott a helyben kivitelezhető, leghatékonyabb védekezési eljárások kidolgozásához. Az eddigi fejleményekről a település vezetője a védelmi központként is funkcionáló polgármesteri hivatalban számolt be lapunknak. Szigorúan maszkban – amiből náluk van is elegendő, tekintve, hogy helyben gyártják. Seregélyes helytállása jól példázza a megye kistelepüléseinek heroikus küzdelmét a vészterhes napokban.

A semminél nagyságrenddel jobb

– Egy Seregélyesen telephellyel rendelkező vállalkozó egy raklappal adott ebből a törlőkendőből – mutatja elsőként a sebészi maszk anyagához mindenben hasonló masszív, finoman bolyhos, de nem szöszölős halványkék, ipari textíliát Horváth Sándor. Ezt hajtogatják meg harmonikaszerűen, mint a közösségi médiában látható kisfilmen is, csak itt nem konyhai papírtörlőből készül a szájmaszk, hanem speciális, non-woven (nem szőtt) alapanyagból, mint a sebészi maszkok. Persze azt senki nem állítja, hogy ez az anyag ugyanaz az anyag – de nagyon-nagyon olyan. A semminél pedig legalább egy nagyságrenddel jobb. Felhívtuk a Cuies Kft. ügyvezetőjét, Mihályi Norbertet, akitől megtudtuk: cége rendszeresen adományoz iskoláknak és más közintézményeknek. Megkérdeztük tőle, szükség esetén szállítana-e a speciális anyagból a megye idősotthonai számára is, hogy ott a lakók maszkot készíthessenek maguknak addig, amíg a profi maszkok megérkeznek. Az ügyvezető igennel válaszolt és lapunknak megadta kollégája, Antal László elérhetőségét, akihez – lapunkon keresztül – az érdeklődő intézmények a részletekért fordulhatnak.

Horváth Sándorék tehát az első napon legyártottak 1500 maszkot, a polgárőr autó pedig azóta folyamatosan járja a település közösségi tereit, boltjait, és ahol fogytán a készlet, újabb maszkokat helyeznek ki. De nemcsak a maszkokat juttatja célba a település, hanem egyre nagyobb számban a napi egyszeri meleg élelmet is, amely az iskola bezárásától függetlenül az igénylőknek, a jogosultságuk függvényében ingyen, vagy bizonyos térítésért cserébe jár. A naponta kiszállított adagok száma a 150-től indult és a 300 felé tart, ahogyan a szükség egyre népszerűbbé teszi a szolgáltatást. Ám a járványveszély miatt az élelmiszer szabályos csomagolása Seregélyesen éppúgy, mint másutt: gondot okozott. Itt jött a képbe az osztrák tulajdonú, seregélyesen is gyártó Greiner Packaging.

Újabb 40 ezer adag ebéd

A cég, amely kifejezetten élelmiszeripari csomagolóanyagokat állít elő, felajánlotta, hogy adományként ellátja a települést, ráadásul járművel is megtámogatja az ételkihordást. Mindez havi félmillió forint körüli segítséget jelent Seregélyesnek. Felhívtuk hát Peller Zsoltot is, aki – a nemzetközi kereskedelmi igazgatói teendői mellett – irányítja a magyarországi vállalkozást. Tőle úgy értesültünk, Seregélyes támogatását már csak a zömében helybeli munkatársak miatt is szívügyének tekinti, de a megoldás szélesebb körben való alkalmazásán még dolgoznak. Beszélgetésünk után nem sokkal aztán azzal hívta fel Horváth Sándort, hogy újabb 40 ezer adag ebédre elegendő csomagolóanyagot tud a rendelkezésére bocsátani. Mivel ez a mennyiség egyelőre meghaladja Seregélyes igényeit, a polgármester felvette a kapcsolatot Szabadegyháza, Sárosd és Hantos vezetőivel, a Greiner Packaging nagylelkű adományát megosztva velük. Szükség volt aztán még fertőtlenítőszerre is, Seregélyesen éppúgy, mint a környező településeken mindenütt. Horváth Sándor és polgármestertársai – a józan ész nevében – összefogtak, és gyors megoldást találtak a problémára… Itt kell megemlíteni, hogy egy több tíz literes szesz­adomány is érkezett, amelyből a megfelelő receptúra alapján, a szükséges higításban, a kézvédő és egyéb adalékok alkalmazásával további, nagy mennyiségű fertőtlenítőszert sikerült előállítaniuk.

A veszélyhelyzet sajátossága, hogy a gyorsan változó mindennapokra késlekedés nélkül, rugalmasan kell reagálni. A Seregélyeshez hasonló kistelepülések erre készek is. A Horváth Sándor vezette önkormányzat növekvő számban alkalmazna közmunkásokat, a közfeladatok növekvő mennyiségét ellátandó. Ám itt adódik egy kifésülendő szabályozási gubanc. Mint a polgármester mondja, a felveendő közmunkásoknak hivatalosan foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton kéne átesniük a szabályos munkába állásuk előtt. A veszélyhelyzet idején azonban az ilyen vizsgálatok nem elérhetőek. Költői a kérdés: hogyan oldja meg e helyzetet jogkövetően egy felelős vezető? Amit azonban Horváth Sándornak hivatalosan sikerült megoldania, az a védelmi napló. Amelynek járványhelyzetre kidolgozott változata egyelőre még nem létezik. Így a seregélyesi polgármester – polgári védelmi vezetői tapasztalatai alapján – készített egyet. Jóváhagyatta a katasztrófavédelem szakembereivel és megosztotta polgármestertársaival. E napló rögzíti a védelmi intézkedések részletes és tételes költségeit, szabályos elszámolását. Előre gondolni kell ugyanis arra az eshetőségre is, hogy odafentről mégiscsak jön valami utólagos támogatás.