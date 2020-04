Pénteki események a koronavírus kapcsán – Ez történt Fejér megyében

Az elmúlt heteket a koronavírus és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. Összegyűjtöttük a pénteki nap ehhez kapcsolódó, megyénket érintő híreit.

Újabb három emberrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Fejér megyében

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint az április másodikai adatokhoz képest a 3-i tájékoztatás alapján hárommal több, már 21 fertőzöttet regisztráltak Fejér megye területéről.

Életmentő vért adtak a fehérvári katonák

A véradás mint életmentő tevékenység a koronavírus miatti óvintézkedések idején sem szünetel. Bár a készletek stabilak, a kórházak vérellátása folyamatos, de ehhez szükség van a vér- és a plazmaadók áldozatvállalására. Csütörtökön délelőtt a vegyivédelmi alakulat katonái jártak a Szent György Kórház véradójában.

Így fertőtlenítik Székesfehérvár utcáit

Éjszaka takarítják, fertőtlenítik a városgondnokság munkatársai a kiemelt forgalmú létesítményeket, a közterületi tárgyakat. Többek között ezüst-kolloidos szerrel dlgoznak, mely tartós vírusölő felületet képez a tárgyakon.

Módosított költségvetési rendelet

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere péntek délután közösség oldalán közzé tett lakossági tájékoztatásában elmondta, hogy az elmúlt időszakban a járványhelyzet miatt végrehajtott költségvetési átcsoportosítások elérték azt a nagyságrendet, ami szükségessé tette az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását.

Látogatási tilalom idején? Így megy Dunaújvárosban

A kórházak látogathatósága a koronavírus járvány idején rendkívül korlátozott – a tilalom azonban nem vonatkozhat mindenkire, hiszen nagyon sokféle beteget ápolnak mindenhol – így a Szent Pantaleon Kórházban is, ahol elmondták, hogyan és ki mehet be az intézménybe egy beteghez. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak is van hivatalos állásfoglalása a hasonló esetekre.

Házhoz megy a piac Fehérváron

E lehetőség különösen előnyös a veszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára. Székesfehérvár városgondnoksága közösségi oldalán is nyilvánosságra hozta a piac azon kereskedőit, akik az általuk árusított termékekből megrendelésre házhoz szállítást vállalnak. Részletes információkért kattintson IDE!

Így fizetheti be csekkeit telefonról, otthona biztonságából – Videó

A koronavírus okozta járványügyi helyzetben szinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy ha teheti, maradjon otthon! Mostantól már a postára sem kell elindulnia! Miért is? Az okoseszközök világában a fiataloktól az idősekig bárhol, bármikor, kényelmesen és nem utolsó sorban biztonságosan fizethetünk az online világban.

Koronavírus a nagyvilágban: székesfehérváriak jelentése a külföldi helyzetről

Egy Firenzében, egy Tenerifén és egy Bécsben tartózkodó székesfehérvárit sikerült elérnünk, s arra kértük őket, vázolják, hol tart a küzdelem a járvány ellen.

