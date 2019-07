Országos szépségversenyünk elindult! Jelentkezz és legyél Te 2020 Tündérszépe!

Úgy gondolod, hogy nálad nincs szebb lány a vidéken? Esetleg a barátnőd az, aki után mindenki megfordul? Vagy tán a lányodnak bizonyítanád be a róla készült fotókkal, hogy igenis gyönyörű? Ha bármelyikre bólintottál, küldd el a jelentkezésed a Tündérszépek oldalon található űrlapon, és vegyél részt egy életre szóló kalandban!

Elmúltál 16, de még nem vagy 30? Jelentkezz versenyünkre és legyél Te 2020 Tündérszépe! Saját fotósorozattal is nevezhetsz, vagy kérhetsz profi fotózást is.

Ahogy az előző verseny során is, a megyei és regionális előválogatóból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4 hölgy – jut tovább, központi döntőben celeb zsűri választja ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók is megszavazzák a legszebb lányt. A megyei előválogatóba 30 kerül be, a regionális fordulóban Fejér, Veszprém és Zala megye 4 lánya küzdhet a továbbjutásért.

Jelentkezni október 8-ig lehet a Tündérszépek oldalon, a megyei előválogató szeptember 16-tól október 21-ig tart. A regionális előválogató október 24-én indul, és november negyedikén zárul le. Az országos döntőben lévő lányokra online január -tól 23-ig lehet szavazni, a televíziós döntőre pedig január 24-én kerül sor.

S hogy mit nyerhetsz? Azon túl, hogy egy életre szóló élményt szerezhetsz, egy felkészítőtábor, számtalan nyeremény, vásárlási utalványok, mobiltelefonok és egzotikus utazás is vár a legszebbekre. Sőt, idén a szavazók között is osztunk ki ajándékokat, így érdemes lesz izzítani a különböző elektronikus eszközöket!

Légy Te a Tündérszépek 2020 nyertese! Jelentkezz még ma!