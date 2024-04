Kötelező, és talán elvárható is volt a győzelem az Alba Fehérvár KC-tól, amely a Kozármisleny otthonába látogatott a női kézilabda NB I 20. fordulójában. A székesfehérváriak a két csapat őszi összecsapásán 29-27-re diadalmaskodtak a baranyai együttessel szemben, amely az utolsó helyről várta a szombati bajnokit.

Jól kezdett az Alba Fehérvár KC, hamar kétgólos előnyre tett szert a székesfehérvári együttes a Kozármisleny otthonában, és 9-7-ig ezt sikerült is tartani. Ekkor a házigazda szép lassan ledolgozta hátrányát és egy 4-0-s szakasszal kétgólos előnyre tett szert. Ekkor kicsit hektikussá vált a játék, ugyanis 12-10-ről zsinórban három gólt szerezve fordítottak a fehérvári lányok, de innentől nem tudtak mit kezdeni a hazaiak támadójátékával, a helyzetek pedig kimaradtak. A hazaiak ezt ki is használták, és bár hárommal is vezettek, de kétgólos előnyt harcoltak ki a szünetre, 16-14.

A fordulás után jól jöttek ki a székesfehérvári lányok a pályára, fordítottak 17-16-ra, azonban a mérkőzésen ekkor vezettek utoljára. A Kozármisleny innentől kezdve kezébe vette az irányítást, 22-18-nál már néggyel vezetett, s bár visszajött egy gólra az FKC, mindig volt válasza a bekapott találatokra a hazai együttesnek. Egészen 27-26-ig, ekkor ugyanis egyenlíteni tudtak a vendégek, de végül így is kikaptak 29-27-re.

Az Alba Fehérvár KC ezzel öt mérkőzése nyeretlen és egyre nehezebb helyzetben találja magát a bajnokság vége előtt, hiszen továbbra is csak egy pont az előnye a kiesés ellen küzdő Kisvárda, NEKA és Békéscsaba előtt a 10. helyen.

Kozármisleny – Alba Fehérvár KC 29-27 (16-14)