Nő a tét, nő a nézőszám. A vendégszektorban is, ami csurig megtelt az Olaj táborral, és még hallani is lehetett néha őket. A hazai drukkerek pedig szót fogadtak a felhívásnak és lehetőség szerint fehérben jöttek, így a látványra a nézőtéren nem lehetett panasz.

A pályán az elején annál inkább, Kass Balázs triplája kimaradt, de cserébe védekezésben James Dickey sem hagyta élni Demajeo Wigginst. Jordan Barnett hármasa sem ment be, de a Szolnok is csak a faultokat kezdte el gyűjteni, Siyani Chambers szerezte büntetőből az első pontokat. Kass másodszor már betalált, de a túloldalon Lukács Norbert is válaszolt, 5-5. Az Alba dobásai célt tévesztettek, a Szolnok még dobásig sem jutott, sorra pontatlanok voltak a passzok, nagyon lassan gyűltek a pontok, a negyed felénél, 7-7. Aztán felgyorsultak az események, Barnett és a kapitány Vojvoda Dávid itt, Pallai Tamás és Wiggins ott, 18-14. Anthony Roberts duplájával és labdaszerzésével végül az első negyed vége, 20-14.

Roberts zárta az előző játékrészt, és a másodikat is ő nyitotta egy távolival, de a szolnoki Rudner Gábor lemásolta a teljesítményt, 23-17. Pongó és Anthony Durham jegyezte a következő kilenc pontot, a hazai próbálkozások rendre lepattantak a gyűrűről, Zubillaga mesternek volt mit mondania játékosainak, 23-26. Vojvoda dupla, Pallai egészen elképesztő ziccert hibázott, Isaiah Philmore büntetők, Dickey dupla, de közben Pongó és Pallai triplákat dob, 29-32. Dickey szócsatát vív Wigginsel, Chambers és Roberts révén 34-34-nél utoléri a Szolnokot az Alba. James Eads vív Robertsel a palánk alatt, a nézők nem értenek egyet az ítélettel, de Chambers inkább a játékra figyel, ahogy Vojvoda is, akit dobás közben ütnek meg, a büntető is jó, 40-38. De már úton a következő fordulat, Wiggins, Strahinja Jovanovics és Dustin Thomas szerzi a következő pontokat, csak Chambers büntetői jönnek válaszul, de aztán Philmore tesz róla, hogy újra legyen miért tapsolni a hazai drukkereknek, 47-45. A szünetre mégis szolnoki előnnyel megyünk, mert Eads négy pontja megtorlatlan marad, 47-49.

Chambers kezd erősen, egy dupla megy be faulttal, büntető jó, labdaszerzés, assziszt Vojvodának, 52-49. A hazaiak kapitánya diskurál egyet a játékvezetővel, hogy Eads folyamatosan könyökkel dolgozza őt, bosszúból Dickey nyom egy sapkát Thomasra, Chambers triplája száll a gyűrűbe, de közben Wiggins zsákolgat a szolnokiaktól kétszer is. Az Alba irányítója sima ziccerrel válaszol, Dickey zsákol akkorát, hogy a csarnok beleremeg, az ordításától meg minden üveg megreped, 61-55. Wigginsel nehezen bírnak a fehérváriak, de Dickey is keseríti az ellenfelet már támadásban is. Lukács zsákol, Thomas pedig szabálytalanul akadályozza ugyanebben Dickeyt, aki mindkét büntetőt elhibázza. Cserébe védőlepattanót szerez, Roberts bevág egy triplát, 66-59. Újabb Lukács zsákolás, Jovanovics tripla, Zubillaga mester ezt nem tűrheti, kiszólítja fiait az oldalvonalhoz, 66-64. Dickey nagyon belejött a zsákolásba, Balogh Máté is bekerül pontszerzőként a jegyzőkönyvbe, Vojvoda újabb duplát tesz a zsákba, amire csak Jovanovics válaszol, három negyed után 72-66.

Roberts sapkájával kezdi védekezésben az Alba, de pontokat Thomas és Pallai gyűjt a Szolnoknak, 72-70. Dickey veri meg csúnyán egy az egyben Révészt, majd az ő jó védekezése után csak szabálytalanul tudják megállítani, de csak egy büntető jó, 75-70. Thomas üti-veri Dickeyt, ki is pontozódik a szolnoki, Dickey viszont végre beveri mindkét büntetőt, 77-70. Vojvoda tart bemutatót cselezésből és tempódobásból, Lukács támadószabálytalanságán majd Barnett hihetetlen szerelésén örvendezik a hazai publikum, Roberts dob be két büntetőt, 81-72. Jovanovics hagy ki két büntetőt, Lukács ellenben nem rontja el a triplát, ahogy Dickey is jól dolgozik a palánk alatt támadásban. Két perc van hátra, Eadset szerelik dobás közben, a Szolnok ugyanezt nem tudja megtenni Chambersel, 85-76. Philmore szerez labdát, Jovanovics szabálytalankodik Vojvoda ellen és még hőbörög is kicsit, a csapatkapitány két értékesített büntetővel és mosollyal a szája sarkában válaszol. Wiggins zsákol, Jovanovics dupla, Eads előadja, hogy bántották dobás közben, de ezen még a játékvezetők is csak nevetnek, kap is egy technikait. Vojvoda bedobja, de sajnos Jovanovics is a hármast. Roberts ziccer érkezik, valamint egy hazai időkérés 90-83-nál. Sajnos Philmore sántikál le a pályáról, Vojvoda és Jovanovics párbajának két bedobott büntető a vége, és 92-83.

A nagyon fontos előny az Albánál, folytatás kedden Szolnokon.

Arconic-Alba Fehérvár NHSZ-Szolnoki Olajbányász 92-83 (20-14, 27-35, 25-17, 20-17)

Alba Regia Sportcsarnok, Vezette: Benczur, Kapitány, Farkas

Alba Fehérvár: Philmore 7/3, Chambers 19/6, Dickey 15, Kass 3/3, Barnett 6 Csere: Roberts 15/9, Vojvoda 25/3, Balogh M. 2, Takács Mi., Fazekas, Kiss B., Takács Ma. Vezetőedző: Jandro Zubillaga

Szolnok: Wiggins 18, Thomas 8, Eads 6, Lukács N. 12/6, Jovanovics 16/6 Csere: Pallai 8/6, Durham 6/3, Révész, Sebők, Kiss D., Pongó 6/6, Rudner 3/3. Vezetőedző: Oliver Vidin