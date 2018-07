Ország-világnak mutatták meg, milyen az igazi jenői kuglóf

A Balatoni nyár szórakoztató tévéműsorba az idén második alkalommal hívták meg a jenői küldöttséget: mutassák be hagyományos kuglófjukat országnak-világnak.

Kerekes Ildikó polgármester az idei kuglófsütő fesztivál győztesével, Varga Robertával együtt érkezett a magyar tengerhez. Amint Ildikó elmondta: Roberta a tavalyi ezüstérmes helyről most a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára lépett fel szomolyai fekete cseresznyés kuglófjával. Kelemenné Gyöngyi is sütött egy kuglófot a balatoni alkalomra, mert a jenői kuglóf nem csak ízében, de formájában is egyedi, hiszen a titka a zománcos lábas és a szeretet. Papp Jánosné, született Szentes Erzsébet 1953-as hagyományos kuglófreceptjét lányától, Csólig Jánosné Erzsébettől tudjuk. Bözsi néni annak idején egy-egy lakodalomra vagy hetven kuglófot is sütött.

Hagyományos jenői kuglóf, hozzávalók: 1,2 kg liszt, 8 dl tej, 6 db tojás sárgája, 6 evőkanál olvasztott zsír, 10 dkg élesztő, kakaó, 1 csomag mazsola, 2 db citromhéj, 25 dkg porcukor. Elkészítés: a hozzávalókból kelt tésztát dagasztunk, akkor jó, ha a tészta hólyagos lesz. A megdagasztott tésztát ketté vesszük, az egyikbe beledolgozunk fél dl tejet és 1 púpos evőkanál kakaót. Mindkettőt letakarjuk, kelni hagyjuk. Utána kiöntjük, és mindegyiket háromfelé osztva cipókat formálunk belőlük. A cipókat téglalap alakúra sodorjuk, egy sárgára egy kakaósat teszünk felváltva, majd összecsavarjuk, mint a kalácsot, és kuglófsütőbe tesszük. Még bő egy órát kelesztjük, majd 180 fokon körülbelül 40 percig sütjük. Kiöntve porcukrozzuk.

A jenőiek tervei között szerepel, hogy minél többen megismerjék a faluban az 1953-as receptet, illetve, hogy minél többen meg is tudják sütni az omlós finomságot!