Oltalom alatt a móri szőlőhegy

Szent Orbán és rajta keresztül Isten áldását kérték a hívők a Kecske-hegyi kápolna előtt a szőlőkre, hogy hatalmukkal óvják meg a borvidéket a jégtől, szárazságtól, özönvíztől és minden rossztól, ami árthat a bor alapanyagának.

Pénteken este megtelt élettel a szőlőhegy, mert a Szent Orbán, a szőlőművelők védőszentjének tiszteletére emelt kápolna búcsújára készült a Móri Borvidék Hegyközsége, és a Brindisi Szent Lőrinc Borrend tagjai álltak sorfalat a kápolna előtt magasodó évszázados fa alatt.

A búcsúmisét Ambrózy Tamás plébános celebrálta, kiemelve a bor fontos szerepét, párhuzamot vonva Jézus és a bor között. Meglátása szerint a borban az igazság nem csak a megszokott értelemben igaz. Kiülni egy kellemes pohár borral és ízlelgetve elfogyasztani remek időtöltés, amihez hozzá lehet szokni, ugyanakkor arra is buzdított az atya, hogy ugyanígy Jézussal is le lehet ülni, akár reggelente, és végig lehet gondolni a napot, ami előttünk áll. Felsorolhatjuk neki a dolgainkat, gondolatainkat, és követhetjük a plébánost abban is, hogy néha hallgatunk is közben, hátha mond vagy jelez valamit Jézus, és akkor azt érdemes meghallani.

Ambrózy plébános a sportot is párhuzamba tudta állítani a vallással. Mint mondta, aki csak néha-néha látogat el a szentmisékre, vallási ünnepekre, azok a szurkolók. Akik rendszeresen járnak templomba, illetve beszélnek Istennel, azok a vallás sportolói. Az atya arra buzdította a megjelenteket, hogy gyarapodjon a vallás sportolóinak száma.

A mise után Frey Szabolcs hegybíró egy kis süteményezéssel egybekötött borvidéki borkóstolóra invitálta a megjelenteket, míg a Móri Ifjúsági Fúvószenekar szolgáltatta az érces térzenét.