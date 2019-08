Mindegyik dinnyének megvolt a maga sorsa az első cecei dinnyenapon

Tán elképzelni sem tudja, hányféle módon használható fel a dinnye – legyen az görög vagy sárga. A ceceiek megmutatták!

Hol máshol lenne dinnyenap, ha nem Cecén? Hiszen a dinnye őshazájáról beszélünk, amikor a Dél-Fejérben fekvő település szóba kerül. Nos, a szervezők ezt a „szemléletmódot” vitték a vasárnap első ízben megrendezett I. Cecei Dinnyenapba is, amely – a tapasztalatok alapján kijelenthető – nagy sikert aratott. A rendezvény megszervezését Vajai-Kovács Viktória művelődésszervező és Albert István dinnyetermelő – aki egyben képviselő, kulturális bizottsági tag is – szorgalmazta. A szervezkedés ezt követően kezdődött: az időpontot akkorra kellett kitűzniük, amikor a dinnye kapható, még úgy is, ha éppen emiatt több termelő nem tud jelen lenni a rendezvényen. Hiszen a terménnyel folyamatosan foglalkozniuk kell. De felajánlások így is szép számban érkeztek!

Ott van például a Váradi család, amelynek tagjai szintén dinnyetermesztéssel foglalkoznak. Ők, amellett, hogy a dinnyenapra kilátogattak, több dinnyét is felajánlottak a szervezőknek: pár darabot „játszósnak” (amely eladásra már nem jó, ellenben dinnyegurításhoz, -pakoláshoz és -hajításhoz igen), pár gurigát a dinnyefaragáshoz, s a növény egy részéből bizony bólé is készült (amely dinnyeétel kategóriában helyezést is ért el). Nem mellesleg a termelők saját portékáikat szívesen megversenyeztették: a legnagyobb csíkos dinnye (21,25 kg) gazdája Dömök Róbert, a legnagyobb feketéé (19,35 kg) Puskás Imre, a legkerekebb növényt Csilléri Gábor hozta, míg a legédesebb csíkos dinnyét Miklós Zoltán, a legédesebb feketét pedig Dömök Róbert adta. A legszebb dinnyetorta a sáregresi Lak Józsefné kezei közül került ki, a legötletesebb dinnyeételt – amely egy dinnyéből faragott torta volt – Potyondi Rolandné készítette.

A „játszós” dinnyékkel jobbára a gyermekek garázdálkodtak: a görög változatok csak úgy görögtek a földön, s ha esetleg a verseny hevében széttörtek, a helyükre azonnal érkezett a pótlás.

A művelődési ház udvarán helyet kapott – pályázatból megvalósult – esemény többeket vonzott: sokan megcsodálták Tanács Attila hivatásos zöldség-gyümölcsfaragó elképesztő alkotásait, de a kézművesség, valamint a környékbeli és sztárfellépők is megmozgatták az embereket. A dinnyekóstoló mindeközben természetesen ingyenes volt.