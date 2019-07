Megnyitotta kapuit az egyhetes dádpusztai fesztivál

Mezítelen lábak tapossák az igar-dádpusztai talajt.

Csalóka egy település Igar: azt hinné az ember, végigmegy a 64-es főúton, s letudta a község nagy részét, közben pedig Igar-Vám és Igar-Vámszőlőhegy is a falu részét képezi. No meg Dádpuszta, ahol az Ozora Fesztivál kap helyet évről évre. Idén július 29. és augusztus 4. között. S hogy nagy esemény van itt, a forgalom is mutatja: egymást követik a transzporterek, hippikocsik, lakóautók, melyek nemritkán német, osztrák, szlovák, olasz rendszámúak.

Mire beérünk, 2020 lesz – mondta angolul egy srác a barátainak, amikor este 7 órakor sorba álltak. Aztán egyszer csak női sikítás törte meg a lágy nyüzsgést: „El sem hiszem, megvan!” – szólt az örömhang tulaja a belépőt markolva. Hozzá hasonlóan több ezren örültek a bejutásnak, s annak, hogy láthatják az akrobatikus elemekkel tarkított, látványos megnyitót!