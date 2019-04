Megkezdődik a Székesfehérvár, Városház tér 4. szám alatti egykori ferences rendház felújítása

A munkálatok a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumot, a Barátok Boltját és a központi konyhát érintik.

A múzeum 2019. április 18-tól a kivitelezés befejezéséig, várhatóan 2020. júniusáig tart zárva. A Barátok Boltja 2019. április 23-tól rövid zárva tartás után a Liszt Ferenc utca 1. szám alatt folytatja működését. A konyhán készült ételek pedig a Mátyás király körút 1. szám alatti Szent Gellért Sörözőben fogyaszthatók a felújítás ideje alatt.

Az építési munkálatok keretében sor kerül a homlokzat rekonstrukciójára, a nyílászárók cseréjére, új portálok beépítésére. A múzeum fogadóterének bővítése mellett egy kávézót is kialakítanak az épületben. Sor kerül az épület belső udvarának burkolására és zarándokudvarrá alakítására is. A kivitelezés során megvalósul az épület akadálymentesítése: lift, valamint akadálymentes mosdó épül, de fejlesztik a konyhai rész technológiáját is. Az építési munkákon kívül beszerzik az interaktív élményeket adó és a konyha felszereléséhez szükséges eszközöket is.