Megérkezett az hóesés Székesfehérvárra

Megérkezett a december, és vele együtt a fagyok is – és a hóesés sem váratott magára sokáig, hétfőn délelőtt igazi pelyhes hóesésnek lehettünk tanúi.

Hol intenzívebben, hol lustábban hullanak a pelyhek hétfőn délelőtt, de ami biztos, hogy kitartóan esik a hó. A táj még nem havas, és a vizes talaj miatt esélyes, hogy fehér lepel sem lesz, mi azért a hóesés látványának is örülünk! Lemaradtatok róla? Esetleg nálatok is látványos a hóesés? Küldjétek el nekünk a [email protected] email címre!

A kulcsi helyzet

Olvasónk Kulcsról is hasonló jelenségről számolt be, melyről képet is kaptunk.

