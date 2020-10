Másodszor rendeztek az országban egyedülálló kommunikációs versenyt Fehérváron

Beszélni mindenki tud – de nem mindegy, hogyan. Ez is lehetne a versenyt mottója, amelyet egy aktuális jelenség és egy megítélt kártérítés hívott életre. A fiatalok kiválóan bánnak az okostelefonokkal és könnyen eligazodnak a virtuális világban, ám jóval nehezebben fejezik ki magukat élőszóban. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere ezért tavaly úgy határozott, hogy egy szólásszabadságot érintő győztes jogvita számára kártérítésként megítélt összegét kommunikációs verseny alapítására ajánlja fel. A verseny célja, hogy a diákok megtanuljanak hatékonyan, érthetően, összeszedetten és a lényegre koncentrálva kommunikálni, és ezt a tudásukat aztán tanulmányaik vagy később a munkájuk során kamatoztathassák.

A vetélkedés idén is a tavalyihoz hasonlóan indult, ám a koronavírus – ahogy sok mást is – átírta a versenyprogramot és a tervezett március helyett csak most, október végén tudták a döntőt megtartani a Városháza dísztermében.