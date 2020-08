Koronavírus: mutatjuk, hogy milyen intézkedéseket hoztak a környező országokban

Ausztria, Horvátország, Szlovénia és Olaszország helyzetéről gyűjtöttünk információkat.

Ausztria

Hétfőtől utazási figyelmeztetést léptetett életbe Horvátország tekintetében.

Augusztus 17-től a Horvátországból Ausztriába hazatérőknek 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-vírustesztet kell bemutatniuk a határon, ennek hiányában hatósági házi karanténba küldik őket a hatóságok. A hazatérőnek már belföldön, 48 órán belül kell alávetnie magát PCR-tesztnek. Negatív eredmény esetén elhagyhatja a karantént.

A szigorítással egyidejűleg augusztus 17-től egy héten át a Horvátországból hazatérők ingyenes koronavírus-tesztelésre jelentkezhetnek a 1450-es forródrót hívásával. Ezt követően a hazatérőknek már saját költségükön kell elvégeztetniük a tesztet.

A Külügyminisztérium a járvány terjedésének felgyorsulásával indokolta a döntését: egyre többen betegednek meg Horvátországban, és az Adriáról hazatérő osztrákok körében is egyre több az új koronavírussal fertőzött. Korábban Günther Platter, Tirol tartományfőnöke is a korlátozás szükségességét hangsúlyozta. A tartományfőnök az APA hírügynökségnek adott csütörtöki interjújában azt mondta: meggyőződése, hogy Tirolban az új fertőzöttek fele a Balkánról hazatérők közül kerül ki.

Ennek értelmében augusztus 13-tól szigorították a határellenőrzést a Brenner-hágónál található osztrák-olasz határállomáson. Noha Olaszország nem szerepel az utazásra nem ajánlott országok listáján, de sokan Szlovénián és Olaszországon keresztül tértek haza Ausztriába a Balkánról, kikerülve ezzel a szlovén-osztrák és a magyar-osztrák határokon már bevezetett, szigorúbb beléptetést – írja az orf.at.

Rekordmagasságban az új fertőzöttek száma Ausztriában

Egy nap alatt 282 ember tesztje lett pozitív – jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter pénteken.

A legtöbben Bécsben (112 fő), Tirolban (58 fő) és Felső-Ausztriában (45 fő) fertőződtek meg az utóbbi 24 órában. Anschober szerint az új fertőzöttek magas száma összefügg azzal, hogy egyre több embert tesztelnek; az elmúlt 24 órában 12 ezer koronavírus-tesztet végeztek el.

Ausztriában eddig 22 876 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 20 499-en időközben meggyógyultak. Jelenleg 1 652 aktív fertőzöttet, illetve beteget tartanak nyilván. Ausztria a számok növekedése ellenére jó helyen áll Európában; egy hét alatt százezer lakóból 11-en kapták meg a vírust, míg Franciaországban százezerből 19-en, Spanyolországban 42-en fertőződtek meg.

Közben egyre nő azoknak a száma, akik egy külföldi utazás során fertőződtek meg. Karintiában 16-an kapták el a vírust egy horvátországi nyaralás során, míg Felső-Ausztriában 40 Horvátországból hazatérő ember koronavírus-tesztje lett pozitív. Az osztrák kormány megerősítette, hogy hétfőtől utazási figyelmeztetést adnak ki Horvátországra. A térségben nyaralókat pedig felszólítják, hogy a lehető leggyorsabban térjenek vissza Ausztriába – írja az MTI.

Horvátország

Horvátországban két napig rekordmértékű volt az új fertőzöttek száma, és a fiatalok a koronavírus legfőbb terjesztői – közölte a válságstáb pénteken.

A testület jelentése szerint csütörtökön 208-cal nőtt, és elérte a 6258-at a megfertőzöttek száma. Két új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 163-ra emelkedett. A betegek közül 106-an vannak kórházban, közülük tizen lélegeztetőgépen.

A legtöbb új esetet a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták.

A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, ezért a válságstáb ismét szigorításokat vezetett be. Péntektől tíz napig az éjszakai szórakozóhelyek, bárok és kávézók csak éjfélig lehetnek nyitva, továbbá zárt térben nem rendezhetnek bulikat.

Ugyanakkor a szabadtéri rendezvényeken is be kell tartani a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat, amelyeket most sokkal szigorúbban fognak ellenőrizni a hatóságok.

Alemka Markotic járványügyi szakember, a válságstáb tagja arra kérte a fiatalokat, hogy legyenek sokkal körültekintőbbek. Az új fertőzöttek kétharmada ugyanis a fiatal korosztályból került ki, és bár tüneteik enyhék, meg kell érteniük, hogy mások iránt is felelősséggel tartoznak – mondta.

Több ország is jelezte, hogy szigorításokat vezet be Horvátországgal szemben, Olaszország és Ausztria már megtette, Szlovénia pedig nem zárja ki annak lehetőségét, hogy „vörös listára” helyezi szomszédját, és kötelező karantént rendel el az onnan érkezők számára.

Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta: érthető, hogy ezek az államok aggódnak állampolgáraik miatt, és azt szeretnék, hogy a járványhelyzet ne romoljon tovább náluk az őszi időszakban.

A legtöbb helyen szeptember elsején már megkezdődik az oktatás, a fiataloknak pedig vissza kell térniük az iskolákba és az egyetemekre – hangsúlyozta. Mindazonáltal hozzátette: Horvátország több megyéből áll, a tengerparton a helyzet csak Split-Dalmát megyében romlott. Isztriában, a Kvarner-öbölben, Sibenik-Knin, Zára és Dubrovnik-Neretva (Zadar) megyékben alacsony a fertőzöttségi arány, százezer lakosra vetítve nem éri el a tíz főt.

Szlovénia

A behurcolt fertőzések többsége a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 37-tel 2369-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 18-an vannak kórházban, közülük hármat ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 213 fő.

Szlovéniában negyedik napja nő az új esetek száma. A behurcolt fertőzések többsége a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik.

Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt – írja az MTI.

Olaszország

A korábbi rendelkezéseket tovább szigorítva ezek az intézkedések léptek életbe Olaszországban.

A keszthelyi kötődésű újságíró, Balogh-Kovács Beatrix arról számolt be, hogy az Egészségügyi Minisztérium új előírásokat vezetett be 2020. augusztus 17-től.

Mint részletezte, e rendelkezés értelmében Olaszország egész területén 18.00 óra és 06.00 óra között ismét kötelező használni a maszkot a szabadtéri nyilvános helyiségekben és azok közelében, valamint azokon a nyilvános helyeken (terek, utcák), ahol a hely kialakítása miatt könnyebben kialakulhatnak csoportosulások, spontán vagy alkalmi jelleggel.

Emellett hozzátette: a tánctermek és diszkók tevékenységét felfüggesztik, a szabadtérit és beltérit egyaránt. Mindenkit arra int, hogy vigyázzunk egymásra!