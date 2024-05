Példamutató

„Sörédről, erről a kicsi községről sportlapokban sok szó esett mostanában. Megírták a megyei asztalitenisz bajnokságban eredményesen szereplő férfi és női csapat felkészülését, edzésmódszerét. Mikor Söréden jártam, akkor mesélték a következő esetet. A férficsapat Dunaújvárosban játszott bajnoki mérkőzést, s amikor Fehérvárra értek, akkor tudták meg, hogy lekésték az autóbusz csatlakozást. A fiatalok nem zúgolódtak, nekivágtak a tizenkét kilométeres útnak... Gyalog, verseny után, saját elszánásból, zúgolódás nélkül... A hitelesség kedvéért azt is meg kell írni, hogy egy-két kilométer után gépkocsi jött, s hazavitte a vándorokat... Apró történet, ami nem annyira az esemény miatt kívánkozott tollvégre, mint a példamutató helytállás miatt. Sok szó esik mostanában ugyanis a sportolók elkényeztetéséről. Néha joggal, néha jogtalanul. Mindenesetre, akiket jogosan ér a bírálat, azok elgondolkodhatnak a serédiek gyaloglásán. Még ha falusi sportkörről is van szó, még ha kezdő fiatal sportolókról is. Sokszor a példamutatás a legkisebbeket is naggyá teheti.” – írtuk 1964-ben e napon.