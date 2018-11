Kevesebb a világítás nélküli kerékpáros Fejérben

Novemberben 16. alkalommal hirdették meg a Hányan bringáznak lámpa nélkül? elnevezésű, önkéntesek munkájára épülő felmérést, amelyet évente kétszer tartanak országszerte. A cél, hogy felhívják a biztonságos kerékpáros-közlekedésre a figyelmet.

Fejér megyében csak Székesfehérváron jelentkezik annyi önkéntes, hogy a felmérés eredménye reprezentatív lehet. Ami az eredményét illeti: a Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvári Területi Szer­vezetének titkára, Pásztor László azt mondja, a város megfelel az országos átlagnak. Az idei fehérvári mérés szerint a bicikliseknek csak 15 százaléka nindzsa, azaz olyan, aki teljesen sötéten, mindenféle világítás és fényvisszaverő mellény nélkül közlekedik. Ez a korábbi évekhez képest kevesebb. A teljesen kivilágítottak aránya 54 százalék, míg a maradék 31 százalékot azok teszik ki, akik részlegesen szerelték fel kerékpárjaikat lámpákkal, fényvisszaverőkkel.

Több baleset történt idén

– A megfelelő világításra mi is „harapunk”. Ma már nem kötelező a kerékpárra szerelni a lámpát, elég, ha sötétedéskor teszi fel azt a biciklire, vagy a testére az ember. A megoldást szerintem az jelentené, ha a forgalmazott biciklik mindegyike agydinamós lenne, ami indulástól megállásig automatikusan biztosítja a jármű világítását – mondta el a titkár.

Mint kiderült azonban, nem a kivilágítatlanság a bicikliseket érintő balesetek legfőbb oka. A Fejér Megyei Rendőr-­főkapitányságtól kapott statisztikai adatok szerint tavaly összesen 104 személyi sérüléssel járó kerékpáros-baleset történt a rendőrkapitányság illetékességi területén. Ebből 52 esetben a kerékpáros volt a baleset okozója. 2018 első 10 hónapjában 113 ilyen balesetet regisztráltak, 66 esetben volt a biciklis a hibás. Mindössze 9 eset történt lakott területen kívül.

A kerékpárosra is vonatkoznak

– Legtöbbször abból adódik a baj, hogy a kerékpáros nem ad elsőbbséget. A statisztikákból egyébként az is kitűnik, hogy a biciklisek állnak a harmadik helyen azon a listán, amely közlekedési eszközönként határozza meg a balesetek okozóit. Csak a személyautók és a tehergépjárművek okoznak több balesetet – közölte Illés Mihály rendőr alezredes, a Közlekedésrendészeti Osztály kiemelt főelőadója.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpárosok egy része KRESZ-ismeret nélkül közlekedik, a többséget viszont azok képviselik, akik kerékpárra ülve úgy gondolják, rájuk nem vonatkoznak a szabályok. Pedig jó tudni: a szabálytalan kerékpározás miatt, csakúgy, mint a hiányos felszerelés miatt büntethet, sőt fel is jelenthet a rendőr.

A biztonságos közlekedésnek persze számos olyan pontja is akad, amely vitát képez a kerékpárosok és az autósok, vagy gyalogosok között. Ezek egy része Pásztor László szerint megoldható lenne, ha a kerékpárutakat nem a járdán vezetnék. Ebből adódik az egyik legnagyobb nézeteltérés is: hogyan kell biciklivel a zebrán átkelni? De említhetnénk itt az utóbbi időben sokat emlegetett 1 méteres távolság megtartását is a kerékpárosok előzésekor. A járdán közlekedő biciklisek 90 százaléka azt mondja, azért nem az úttestet használja, mert ott nem érzi biztonságban magát.

A titkár úgy véli, az is nagy baj, hogy a közlekedés teljes mértékben az autósokra van szabva, a táblák és jelzések úgy vannak kitéve, hogy azok több helyen megnehezítik, sőt lehetetlenné teszik a kerékpározást, amennyiben a kerékpáros be akarja tartani a szabályokat.

Fontos lenne az oktatás

A biztonságos közlekedés érdekében Fehérváron is tartanak évente többször úgynevezett bebiciklizést, ahol olyan útvonalat járnak végig a kerékpárosklub önkénteseivel a résztvevők, amelyen szinte minden fontos forgalmi helyzettel találkozhat a városban kerékpározó. Minden ponton átbeszélik a szabályos közlekedési viselkedést, és aztán a gyakorlatban végre is hajtják.

Sokat segítene, ha a KRESZ-oktatás az iskolákban bekerülne a tantervbe. Ebben a titkár és a rendőr alezredes egyetértett. Ám azoknak sem árt időnként tájékozódni, akiknek régebb óta van jogosítványuk, mert a KRESZ sokat változott az elmúlt években a kerékpáros-közlekedést tekintve is.

Mi kötelező a biciklin?

Első és hátsó fék, csengő, legalább az első keréken két borostyánsárga küllőprizma, előre fehér fényű, hátrafelé piros fényű lámpa és fényvisszaverő. Lakott területen kívül fényvisszaverő mellény, vagy ruházat viselése sötétben, vagy rossz látási körülmények között kötelező.

