Kenyérről, borról, a pápa látogatásáról is beszélt Eperjes Károly Székesfehérváron

Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész péntek esti, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban megtartott előadása a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felkészülési évének programpontja volt.

A színész előadása elején felidézett egy rokonával megesett történetszilánkot.

– Az Úr imájának a centruma: add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma! Pap nagybátyámat, Gyula bátyámat bevitték a köztörvényesek közé. És megtérítette benn őket! Mindig volt náluk bent Eucharisztia a börtönben. Kenyeret azért valamikor kaptak, félretették. Boruk nem volt, ezért, ha valamijük volt, az őröknek odaadták, s azoktól mindig szőlőt kértek, a szőlőt meg kifacsarták: „Uram, most ilyen a borunk”. Benn is miséztek. Döbbenetes! – szólt a felvezető történet a katolikusok számára oly fontos Eucharisztiáról. A dátum, a helyszín a tartalom szempontjából nem fontos, el is tekintett ezek részletezésétől Eperjes Károly. – Elég az hozzá, hogy télen meg, hogy legyen szentmiséjük és szentáldozás – minden nap, bent a börtönben is! –, akkor meg mazsolát kértek. Fölengedték vízzel, aztán kifacsarták: „Uram, most ilyen a borunk” – mesélte tovább a történetet. – Segíts magadon, az Isten is megsegít – fűzte hozzá.

Eperjes Károly emlékeztette hallgatóságát, hogy 2000-ben az ország lakosságának 72 százaléka vallotta magát kereszténynek, rá tíz évre már csak 54 százaléka. Arra most nem tért ki, hogy közülük hányan gyakorolják hitüket, vallásukat.

Kereszténynek lenni kötelesség

– vallja a színész.

– 2020-ban eucharisztikus világtalálkozó lesz, és egyben százéves lesz a trianoni döntés! Hogy figyel ránk az Isten! Még hogy Mária levette rólunk a kezét… – utalt Eperjes Károly Gyurcsány Ferenc egy régebbi, még 2004-es nyilatkozatára, amelyben a volt miniszterelnök ezt az állítást tette. – Amikor ezt kimondta ez a testvérünk, én minden nap elkezdtem érte is imádkozni. Vesszen el? Dehogy! Térjen meg! Leszünk eggyel többen, úgyis fogyunk! – mutatott lelki utat Eperjes Károly.

Nem csoda, hogy érintette ezt a régi ügyet a színművész, hiszen szólt a 2004. december 5-ei népszavazásról is, amelyen nem sikerült megszavazni a határon túli magyar honfitársaink magyar állampolgárságát. Lelki Trianonként értékelte ezt, s aztán, más témák érintése után, jó kedvvel, bizakodva üdvözölte a tényt, hogy idén nyáron Erdélybe, Csíksomlyóra látogat Ferenc pápa.

Aligha véletlen, hogy most.