Kamerával figyelik a forgalmat Kajászón

A község önkormányzata fél évvel ezelőtt vásárolt egy gépjárműbe szerelhető kamerát, amelyet szerdán adott át a rendőrségnek használatra. A kamerához tartozó applikáció lehetővé teszi, hogy akár menet közben ellenőrizzék az áthaladó teher- és gépjárműforgalmat.

– A kamerához tartozó applikáció felismeri a rendszámokat, ezáltal képes kiszűrni a lopott autókat, azokat, amelyek után nem fizettek súlyadót, vagy nem rendelkeznek érvényes műszaki engedéllyel, sőt a jogosulatlan, azaz útdíj fizetése vagy engedély nélkül, vagyis túlsúlyosan közlekedőkre is felhívja a figyelmet. Ezenfelül a gyorshajtók lefülelésére is alkalmas. A technikát elsősorban a Bicskét Baracskával összekötő, 8111-es számú úton vetik majd be, hiszen a martonvásári körzet megbízott rendőre használja a rendszert, de amennyiben a Váli-völgy egyéb területein történő járőrözésre kap parancsot, úgy természetesen ott is alkalmazza majd – tudtuk meg Császár Rolandtól, Kajászó polgármesterétől.

A rendszer félmillió forintba került, amelyet az önkormányzat a saját költségvetéséből gazdálkodott ki, ám előzetes számítások szerint – az út forgalmát és az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve – akár már fél év alatt megtérülhet az ára.

A kajászóiak ötlete egyébként nem egyedi, máshol is akad példa arra az országban, sőt Fejér megyében is, hogy ilyen kamerarendszert állítottak szolgálatba, bár a polgármester szerint egyelőre nem túl sok helyen vetették be.

– Azt is várjuk ettől a rendszertől, hogy csökkenjen valamelyest a forgalom, hiszen sokszor olyan kamionok, teherautók is behajtanak, amelyek nem is közlekedhetnének az említett útszakaszon, amelyen – én úgy tudom – 7,5 tonna korlátozás van érvényben. A kamerát egyébként már fél éve megvettük, de mivel elég sok engedélyt kellett a használatba vételéhez beszerezni, csak szerdán tudtuk átadni a rendőrségnek. Egészen pontosan a Gárdonyi Rendőrkapitányság Martonvásári Rendőrőrsének, ahol Kratancsik Ákos, a kapitányság vezetője vette azt át. Őszintén örülünk neki, hogy ez végre megtörtént és reméljük, valóban jó szolgálatot tesz majd ez a Váli-völgynek, benne pedig Kajászónak is – zárta gondolatait Császár Roland polgármester.