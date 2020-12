Így szilveszterezik idén az ifjúság

Talán az elmúlt évtizedekben soha nem búcsúztunk akkora örömmel egy évtől, mint ahogy azt idén tettük volna, ha erre lenne lehetőségünk. Az egész esztendőt beárnyékoló világjárvány viszont december utolsó estéjén, éjszakáján sem ad számunkra túl nagy szabadságot.

Az érvényben lévő korlátozások és intézkedések miatt elég csekély azon lehetőségek tárháza, ami a szilveszteri bulizásra vonatkozik. Mint ahogy azt lassan mindannyian realizáljuk, leginkább a nullához közelítenek az alternatívák.

Mindez talán a tinédzsereket és a fiatal felnőtteket érinti leginkább, éppen ezért kérdeztük meg tőlük, mit terveznek szilveszteri programként. Különböző válaszokat kaptunk, de leginkább két csoportra oszthatjuk őket.

Sokan a felelősségtudat jegyében ebben az évben úgy döntöttek, az év utolsó estéjén is otthon maradnak, nem terveznek semmilyen különleges eseményt ekkorra, nem találkoznak senkivel. Közülük sokan hozzátették még azt is, hogy a közösségi média felületeit és a videóhívások lehetőségeit veszik majd igénybe csak úgy, mint ahogy az év nagy részében ezen platformokra kényszerültek.

Boglárka véleménye szerint ezt még ki kell bírnunk, hogy aztán hamarosan sokkal nagyobb ünneplésben lehessen részünk, és minél többen felhőtlenül tudjunk majd szórakozni.

Talán még mindig nem tudjuk megszokni, hogy számolnunk és mérlegelnünk kell, kiket hívhatunk meg egy-egy kisebb összejövetelre, hogy ne sértsük meg a fennálló szabályokat. A jelenlegi kormányrendelet gyülekezésekre vonatkozó pontja ugyanakkor kimondja azt, hogy magán- és családi rendezvények (pl.: születésnap) 10 főig megtarthatók.

A válaszadók másik csoportja ebben a mondatban találta meg a lehetőséget egy szilveszteri összejövetelre. Kérdésünkre elmondták, értelmezésükben ez azt jelenti, hogy a kijárási tilalmat figyelembe véve este nyolc óra után is együtt lehetnek valamelyikük otthonában. Ezért vannak, akik szűk baráti körben, kevesebb mint 10 fő részvételével tervezik eltölteni az idei szilvesztert. Mivel az éjféli koccintást követően már nem lehet hazamenni, így klasszikus, társasjátékokkal kiegészített pizsamabulik válthatják fel az eddig zenétől és trombitáktól hangos szilvesztert. Bálint, aki a barátaival tölti majd az ünnepet, kifejtette, miért döntöttek így: – Néhány barátunkkal szinte minden hétvégén együtt töltünk egy kis időt. Természetesen ilyenkor is betartjuk a kijárási tilalom szabályait. Ugyanakkor szeretnénk meghagyni valamennyit a szilveszter vará­zsából, és nem akarjuk, hogy ezt este nyolc óra előtt kelljen megtennünk. Ezért döntöttünk úgy, hogy egyikünknél összegyűlünk, és ott is alszunk.

Ez az este talán jó példája lehet a felelősség és a leleményesség találkozásának, hiszen a szabályokat betartva is lehetőséget találhatnak egy kis kikapcsolódásra.

A megkérdezett fiatalok viszont abban egyetértettek, hogy már mindannyian várják azt az időt, amikor újra a szórakozási lehetőségek sokasága közül válogathatnak és nem csak alternatívákat keresve kapcsolódhatnak ki.