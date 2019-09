Honvédfesztivál Pákozdon: a harcok legnagyobb terhét viselő haderőnem napja

Vasárnap a pákozdi Katonai Emlékparkban egész délelőttöt betöltő ünnepségsorozattal, illetve a pákozdi csata életre keltésével zárult a 10. Honvédfesztivál, amelynek programjai egész héten át tartottak.

Aki a vasárnapi szép időben olyan tartalmas programot keresett, amely a teljes délelőttjét kitölti, kellően kikapcsolja, ugyanakkor emelkedett hangulatba is hozza, annak kitűnő választás volt az emlékpark, ahol az 1848. szeptember 29-én lezajlott pákozd–pátka–sukorói csata emléknapját tartották. A délelőtt folyamán elsőként Szent László – aki többek között a szárazföldi katonák védőszentje is – aranyszínű, magas talapzaton álló szobrát avatták fel, melyet Nagy Benedek készített. Az avatáson Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondott ünnepi beszédet. Rámutatott, ezzel a szoborral a Katonai Emlékpark még erősebben reprezentálja a magyar katonák hősiességét és bátorságát. Szent László király, akit lovagkirályként is emlegetnek, példát adott helytállásból és a haza iránti elkötelezettségből. Alakja ma is jól mutatja, hogyan kell a napjainkban szol­gáló katonáknak gondolkozni, viselkedni, szolgálni az országot és a nemzetet, hogy megőrizzék a békét és megtartsák a magyarság értékeit.

A szobor leleplezése után az ünneplőkből megemlékezők váltak, akik az 1999-ben elhunyt altábornagy, a Miniszterelnöki Hivatal védelmi és nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó politikai államtitkárának, Gyuricza Bélának alakját idézték meg a kiállítótér épületének falán elhelyezett emléktábla előtt. Az altábornagy alapító tagja volt a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének, és ő álmodta meg a pákozdi Katonai Emlékparkot is. Munkásságát és eredményeit L. Simon László országgyűlési képviselő méltatta. Ahogy haladt a délelőtt, úgy nőtt az érdeklődők száma az emlékparkban.

A csata fel­elevenítése

Az obeliszkhez meghirdetett pákozd–pátka–sukorói csata emlékünnep­ségére és a koszorúzásra már száznál is többen voltak kíváncsiak. Az emléknap ezen ünnepségén a pákozdi polgármester mellett Sándor Zsolt dandártábornok, a Magyar Hon­védség Parancsnoksága törzs­főnökhelyettese, Székesfe­hérvár helyőrségpa­rancsnoka mondott ünnepi be­szédet. Ebben kiemelte, szeptember 29-én nemcsak a pákozdi győzőkre emlékezünk, de ünnepeljük a szárazföldi haderőnem napját is – ez a haderőnem viselte és viseli ma is a harcok legnagyobb terhét. Rámutatott, ma a legfontosabb feladat a honvédség modernizálása, hogy az megfeleljen a megváltozott biztonsági kihívásoknak. Ez a célja a Zrínyi 2026 fejlesztési programnak, amelynek eredményeként tech­nikailag megújul a teljes magyar honvédség, és a régió egyik meghatározó katonai erejévé válhat hazánk.

A délelőtti programok sorát a pákozd–pátka–sukorói csata fel­elevenítése zárta. Minden évben ez a legnagyobb érdeklődésre számot tartó bemutató, amelyen több száz résztvevő segítségével kelnek életre a magyar és az osztrák csapatok, és játszódik le újra az összecsapás.