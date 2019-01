Felkészültek a megyei járatok az igazi télre?

Kedden valamelyest ismét megmutatta magát a tél: ha zord útviszonyokat nem is, egy kis havazást megtapasztalhattunk. Az igazi zimankó – bár egyszer már zavart okozott – még várat magára.

Sokan személyautó helyett a buszos közlekedést választják, akár helyi járatról, akár távolságiról beszélünk. Mivel ez a közlekedési forma sokakat érint, nem mellékes kérdés, hogy az adott tömegközlekedési eszközt mennyire készítették fel az éppen aktuális évszaknak megfelelő útviszonyokra. Kérdéseinkkel előbb a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központhoz (KNYKK) fordultunk, ahonnan megtudtuk: külön belső szabályzat, műszaki rendelkezés szól a járművek téli felkészítéséről, amely így a szabályzatban megszabottak alapján történik, időbeli ütemezéssel, pontos műszaki leírásokkal, utasításokkal együtt, az egyes típusokra vonatkozóan.

A buszok belső hőmérsékletét nem szabályozza előírás

– November elsejére minden, a társaság által üzemeltetett autóbusz átesik a téli felkészítésen. Ettől az időponttól kezdve a kéthetenként esedékes műszaki revízión már a téli előírásokat is vizsgálják a kollégák. Például a fagyállót, a fűtő- és páramentesítő berendezéseket, a légszállító, nyomásszabályzó rendszert – s ezen belül a párát, amely fagyást okozhat. Ezt a levegőből egy patron szűri ki, amelynek cseréje ugyanolyan fontos, mint az üzemanyagszűrő cseréje – részletezte Pruzsina ­Alice kommunikációs és marketing-főmunkatárs. – November elsejétől az üzemanyagot szállító cég téli, alacsonyabb hőmérsékleten sem dermedő gázolajat szállít a telephelyekre, ahol az autóbuszok tankolnak – tette hozzá a főmunkatárs, aki lapunknak megerősítette: Székesfehérváron kívül Móron és Dunaújvárosban vannak érintett járataik.

Az autóbusz-vezetői engedély is négy évszakra szól

Hasonló felkészítési módról számolt be Lics Zoltán, a Régió 2007 Kft. ügyvezetője is. Elmondta, cégük Bicskén és Sárbogárdon végez helyijárat-üzemeltetést, és a téli felkészítés közé leginkább a fagyálló- és fűtés-felülvizsgálat tartozik. Buszaikat – az egész évet lefedve – kéthetente ellenőrzik. Az abroncsot tekintve négy évszakos gumit használnak, amely az eddigi tapasztalatok alapján bevált.

– A biztonságos közlekedés témakörében sok múlik a hóeltakarításon. Szerencsére jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzatokkal és az eltakarítást végző cégekkel, így ezzel nem szokott probléma lenni – fogalmazott az ügyvezető.

A KNYKK-nál is jellemzően négy évszakos autógumikat használnak. Ezenkívül – mint megírták – a nemzetközi előírások betartása mellett a határon túlra közlekedő autóbuszokat a téli időszakra téli abronccsal szerelik fel. A kéthetente esedékes teljes revíziónak része az autógumi állapotának vizsgálata, s ha szükséges, cseréje. Minden autóbuszt rendszám szerint rendelnek be műszaki vizsgálatra a cég területileg illetékes műszaki telephelyére, vagyis Fejér megyében Dunaújvárosba, Mórra vagy Székesfehérvárra.

Az autóbusz-vezetőket különösebben nem készítik fel a téli vezetésre, hiszen „ahogyan minden gépjárművezető-engedély, így az autóbusz-vezetői is négy évszakra szól”.

– A személyszállítás ellátásához kötelező GKI-kártya (gépjárművezetői képesítési igazolvány) megszerzésekor és ötévenkénti megújításakor autóbusz-szimulátoron is vizsgáznak a kollégák, így a gyakorlati tudásuk, rutinjuk rendszeres szakmai ellenőrzés alatt áll. Ezenkívül a KRESZ változásait, az egyes szabályok módosulásait belső oktatásokon ismertetik a szakemberek az autóbusz-vezetőkkel – fűzte hozzá Pruzsina Alice.

Tartalék járművek a vidéki helyi járatok esetében is vannak

Ha a rosszra fordult körülmények (időjárás, út) miatt úgy alakul, hogy egy jármű meghibásodik, lerobban, a hibától és a helyzettől függően pótolják azt. A KNYKK-nál műszaki hiba esetén (függetlenül attól, hogy az milyen okból következik be) a rendelkezésre álló tartalék járműpark kapacitásáig pótolják a kieső járatokat. Ilyenkor a forgalmi munkatársak mérlegelik azt is, mikor érkezik az adott megállókba a következő menetrend szerinti járat. Előfordul, hogy a pótlás később érne oda, mint a meghibásodott autóbuszt követő járat. Tartalék járművek a vidéki helyi járatok esetében is vannak: Bicskén, ahol egy autóbusz „dolgozik”, műszaki hiba esetén az általános céges tartalékból csoportosítanak át járművet. Sárbogárdon, ahol három autóbusz is állomásozik, könnyebben meg tudják oldani egy autóbusz kiesését egy esetleges városon belüli járműátszervezéssel.