Házaló zárszerelők járják Székesfehérvárt?

„Jó napot kívánok! Zárszerelő vagyok, és úgy látom, az ön bejárati ajtaja nem elég biztonságos. Tudok ajánlani egy jobb konstrukciót, ha érdekli!”

Az imént idézett gondolatok bizony nem szerkesztőségünk fantazmagóriáját „dicsőítik”: székesfehérvári lakosoktól úgy értesültünk, a megyeszékhelyen zárszerelők kopogtatnak be a lakókhoz, paneltulajdonosokhoz azzal, hogy a bejárati ajtójukban található zár(szerkezet) nem elég biztonságos, ezért azt érdemes lenne lecserélni. Ebben természetesen ők mint szakemberek szívesen segítenek.

Biztosított zárak

A témával kapcsolatban első utunk a Magyar Biztosítók Szövetségéhez (Mabisz) vezetett, ahol elmondták: mindenki a saját biztosítójánál, illetve a lakásbiztosítási szerződése részeként kaphat tájékoztatást arról, melyek az adott biztosító által ajánlott biztonságtechnikai berendezések. Léteznek tehát „biztosított zárak”, s mint írták: a Mabisz illetékes vagyonvédelmi és kármegelőzési bizottsága – amely a tagbiztosítók szakértőiből áll – a gyártó kérésére minősíti a forgalomban lévő zárakat és zárszerkezeteket, ennek megfelelően pedig ajánlást adnak ki arról, a lakástulajdonosnak, milyen zárat lenne érdemes használnia. Segítségképpen a Mabisz betörésvédelmi tájékoztatót készített, amely dokumentum a szövetség honlapján is elérhető.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Biztosítói kisokos

E tájékoztatóból többek között az is kiderül, hogy amennyiben a biztosított a kármegelőzési és/vagy kár­enyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (például távolléte esetén nem zárja be a helyiségeket), úgy a biztosító a szolgáltatás összegét olyan arányban, illetve mértékben csökkentheti, amilyen arányban, illetve mértékben a kár bekövetkeztében szerepet játszott a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség elmulasztása.

De a szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a kiválasztott védelmi szint megvalósításához (például egy szakértő által ajánlott biztonságosabb zár cseréjéhez) meg kell győződni arról, hogy az újonnan vásárolt egység kompatibilis-e a már meglévőkkel, valamint hogy a már meglévő elemek biztosítják-e az újonnan beépítendő elemmel tervezett védelmet. Például: hiába erősítik meg a bejárati ajtó védelmét egy családi ház esetén, ha a földszinti erkélyajtó záródásánál kizárólag a hővédelemre összpontosítanak, és a néhány milliméter mélyen záródó zárnyelveket egy közepes méretű csavarhúzóval is be lehet feszíteni. Így a biztonsági elemek vásárlásakor nemcsak érdemes elkérni a Mabisz-ajánlásról szóló tanúsítványt, de a beépítéshez egy képesített szakembert bízzunk meg!

Kombinált védelem

A rendőrség a témában vagyonbiztonsággal kapcsolatos bűnmegelőzési tanácsokkal látott el bennünket. Kiemelték: abszolút biztos védekezés természetesen nem létezik, de betörést akadályozó vagy megnehezítő módszerek, eszközök, berendezések igen, amelyek a gyakorlatban is bizonyítják hatékonyságukat. Az otthonok védelmében hatékony megoldás lehet a kombinált védelem, amely a mechanikai védelemből (biztonsági zárak, rácsok, fémredőnyök), valamint az elektronikai védelemből (riasztóberendezések, kamerák, mozgásérzékelő lámpák) tevődik össze.

– A családi házak és lakások legkritikusabb pontjai a nyílászárók, így a bejárati ajtó, a hátsó ajtók, ablakok és az erkélyajtók. Lényeges, hogy az ajtó erős, masszív – például fém vagy tömör fa – anyagból készüljön, több ponton záródjon, vagy több zárral lehessen zárni. A zsanérok legyenek erősek, fontos a kiemelés elleni védelem, és a megfelelő zár is elengedhetetlen. Ma már korszerű fúrásálló, saválló, zártörés ellen védett zárak kaphatók. Besurranás ellen hatékony megoldás lehet az elektronikus ajtóék, amely nyitásra éles hanggal jelez – ajánlják. Majd hozzáteszik: az ablakok és erkélyajtók vonatkozásában léteznek kulccsal is zárható ablakzárak, az üveg betörését pedig megelőzhetik biztonsági fólia alkalmazásával is. Azt azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a szúnyogháló nem véd meg a betöréstől!

S hogy egy jó marketingfogásról vagy tényleges szakértelemről beszélhetünk-e az írásunk elején említett helyzetben, az továbbra is kérdés. Mindenesetre a cikkben foglaltak alapján érdemes biztosító segítségét kérnünk, és képzett szakembert választanunk!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS