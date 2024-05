Az intézményben régóta élő Szabó Gézáné Marika nénit látogatta meg 95. születésnapja alkalmából Nyikos László polgárdi település polgármestere. Sok mindent megélt és látott már az ünnepelt, aki nagy örömmel fogadta a miniszterelnöki jókívánságokat tartalmazó állami oklevelet és a nagy csokor virágot. Az ajándék átadása után következett a finom epres torta, végül pedig a családtagok és az intézmény dolgozói közül páran, illetve Kulcsár Emőke, az intézmény telephelyvezetője is köszöntötte az ünnepeltet. Marika néni a szép csengése miatt otthonából származó valódi kristálypohárral koccintott, de szigorúan alkoholmentes pezsgővel. Szívesen elhallgatta volna akár estig is a beszélgetést és nagyon élvezte a körülötte zajló eseményt, a társaságot. Sokat mosolygott, majd az ünnepi tortából és a feltálalt süteményekből is szívesen kóstolt, tudatta a Polgárdi Hírek. Isten éltesse Marika nénit, boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk neki!