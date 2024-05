Születnek emberek, akiknek a lelke soha nem felejti el a Jóistentől kapott útravalót, s Földre érkezésük pillanatától az utolsó lélegzetvételig rendelkeznek a legfőbb, isteni tudással: az életük célja, hogy szeressenek, hogy soha ne ártsanak, hogy zsigeri jóságukkal, világító fáklyaként ragyogjanak át a szívekbe, akkor is, ha épp ők maguk is árnyékban járnak. Hogy önzetlen tisztaságukkal öleljék körbe az utánuk jövőket, hogy magukban mindig biztonságos, szerető menedéket nyújtsanak. Hogy melegséggel takarják be azt, aki fázik. Születnek emberek, akiknek szívében soha nem ver gyökeret a harag. Ők maguk viszont erős, büszke, elszakíthatatlan gyökerekkel kapaszkodnak bele az életbe. Belőlük új fák nőnek. Olyan fák, melyeknek véráramában kitörölhetetlenül ott van, mit örökül kaptak.