Hatodik diplomáját szerezte meg a 79 éves Kováts Miklós Dunaújvárosban

Kováts Miklós 79 évesen szerzett diplomát. De nem az elsőt, a hatodikat

Kováts Miklós június 23-án gazdagodott újabb diplomájával, melyet tanári-mérnöktanári szakon, gépészet-mechatronika szakirányon szerzett meg Dunaújvárosban. Eddigi élete során több területen is dolgozott, ahogy azt lapunknak elmondta. Anyai nagyapja hengerész főmester volt a Borsodnádasdi Lemezgyárban. Gyerekkorában látva a nagyapa régi munkahelyét, az teljesen magával ragadta, és ez meghatározta az első hivatásul választott alakítástechnológusi kohász szakmáját. A szülők humán területű munkát végeztek. Édesanyja pedagógus volt, ez motiválhatta későbbiekben a tanári szakma iránti fi gyelmét. A gyakorlati szakmai ismeretszerzés előszobája kohász technikusként a Lemezgyárban történt. Első diplomáját 1965-ben szerezte a Nehézipari Műszaki Egyetemen Miskolcon, alakítástechnológus kohómérnök lett.

Három év múlva találkozott egy ipari vásáron az egyik volt szeretett tanárával, Schummel Rezsővel, aki az alakuló dunaújvárosi főiskolai kar egyik tanszékére hívta Kováts Miklóst, aki 1970-től 1995-ig főállásban szakmai tárgyakat és államvizsgatárgyakat tanított.

A nyolcvanas évek végi változások azonban negatívan érintették az ifjúság kohászati szakmák iránti érdeklődését. Elfogytak a tanítványai. Kellő szellemi és fizikai energiák birtokában úgy gondolta, hogy megpróbál egy másik területen karriert felépíteni. Pályázat útján a Dunai Vasműhöz került, ahol az ipari környezetvédelemben kezdett tevékenykedni. Szinte „ejtőernyős”-ként érkezett a DWA Dunaferr Hideghengermű Kft.-hez, ahol környezetvédelmi vezetőként munkálkodott. A Vasmű első ISO 14001 Környezetirányítási Rendszerének bevetése, az újszerű szennyvíztisztítás bevetése, a hulladéklogisztika rendszerbe állítása, és talajvízszennyezési fejlesztések megvalósulása erre az időszakra esett. Sikeres eredményeit ezen a területen 2003-ban az év környezetvédelmi menedzsere díjjal minősítették.

Az évek alatt több diplomára is szert tett: 1987-ben szintén a Miskolci Egyetemen egyetemi műszaki doktori minősítést szerzett. 1993-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult közgazdaságtant, marketinget és menedzsmentet. 1994-ben pedig műszaki minőség-ellenőrző szakmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. A rendszerváltást megelőző időben még két, nem szakmai területű diplomát is begyűjtött. A hatodik diplomáját pedig most a Dunaújvárosi Egyetemen szerezte meg tanári-mérnöktanári szakon, gépészet-mechatronika szakirányon.

Kováts Miklós nagyon fontosnak tartja az ifjúság nevelését, ezért is volt szigorú tanár, de ennek ellenére a diákok mindig hálásak voltak neki, hiszen a szigor az ő javukat szolgálta. Nem csak azt a tudást adta át, amit ő megtanult könyvekből, hanem sok külföldi konferencián és ipari, szakmai vásáron szerzett tapasztalatot is, amiből a diákok tudtak tanulni és építkezni.

A technika fejlődésével ő is fejlődött, rájött, hogy a frontális oktatás a múlté, érdekessé kell tenni az órákat a diákok számára, különben nem figyelnek.

Ebben nagy segítségére van a mai korban az informatikai eszközökkel támogatott műszaki oktatás. Szerinte a diákoknak kell valaki, aki rávezeti őket arra, hogy szeressék azt a szakmát, amit tanulnak, mert akkor nem kényszerből élik meg az egyetemi éveket, később pedig a munkát. Mint tanárnak mindig oda kellett figyelnie arra, hogy a diákok mit jeleznek vissza, végig kellett ezeket a visszajelzéseket gondolni, hiszen a hallgatóknak sokszor vannak jó ötleteik.

Lapunknak nyilatkozva, nem rejtette véka alá, hogy utolsó diplomája megszerzésében akadtak nehézségek, mert olyan tárgyakat kellett tanulnia, amik eddig kívül estek az érdeklődési körén. Ilyen a pszichológia, a nevelésmódszertan, vagy a filozófia. Segítség volt azonban Kováts Miklós számára az, hogy a korábbi diplomák megszerzése alatt megtanult tanulni, így ezen stúdiumok elsajátítása sem okozott számára olyan nagy nehézséget.

Megtudtuk tőle azt is, hogy 1994 óta alapítóként folyamatosan tagja a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének, ahol a szakképzéssel foglalkozik.

A kérdésünkre, miszerint további diploma megszerzését tervezi-e, nemleges volt a válasz. Kováts Miklós doktor ugyanakkor még tanítani szeretne, és – úgy reméli – a dunaújvárosi iparkamara ad neki lehetőséget erre.

A diákoknak azt tanácsolja, hogy döntsék el, mit szeretnének, mivel akarnak foglalkozni, és ebben bátran kérjék szüleik segítségét is. Próbáljanak egy hosszú életen át tartó tanulási megújulást folytatni, mivel a technikai fejlődés ütemével csak ily módon lehet lépést tartani, így lehetséges szakmai karriert felépíteni. A tudás mindig gyümölcsözni fog, és ne riadjanak meg attól sem, ha végig kell járniuk a ranglétrát, mert ebből fognak tanulni, így szereznek olyan tapasztalatot, amit aztán a későbbiekben kamatoztatni is tudnak.