Három hétig zárva lesz a vasúti átjáró Pusztaszabolcson

A város közepén június 27. és július 17. között lezárandó vasúti átjáró nemcsak a város, de a környék közlekedését is komolyan érinti.

A vasúti pályaszakasz felújítási munkálatai miatt szükségessé vált az Adonyi úti sorompó lezárása. Az intézkedés a település csaknem teljes átmenő gépjárműforgalmát, ezen belül az északnyugati és délkeleti településrészek közötti gépjárműforgalmat érinti, míg a gyalogos és a kerékpáros közlekedés megengedett és biztosított lesz. A távolsági autóbuszjáratok megállója a vasútállomás épülete elé kerül, az Adonyi úti megállók kiesnek – azaz a város délkeleti felében e hó 27-e és július 17-e között nem áll meg távolsági járat. Az átjáró lezárása miatt a településrész lakói gépjárművel sem tudnak majd eljutni a távolságiautóbusz-megállóhelyig. A lezárás a szerződött munkásjáratok útvonalát is érinti, itt egyedi megoldások születtek.

Július 17-re végezni akarnak

Csányi Kálmán polgármestertől megtudtuk: a kivitelező július 27-ig kapott engedélyt a lezárásokra, de a tervek szerint 17-ére végeznek a munkával. Egy tavalyi forgalomszámlálás szerint a város közepén lévő átjáró napi 4500 jármű forgalmát bonyolítja. Ezt a tervezők által felvázolt terelőútvonal a szomszédos Iváncsán keresztül javasolta átvezetni. Aki tehát Adonyon keresztül Velence irányába szeretne menni, annak vagy autópályán, vagy közúton, Iváncsa irányában, a szomszédos községen keresztül kell kerülnie.

– Ezzel szemben a helyiek tudják, hogy van egy másik lehetőség is – mondja a polgármester – emiatt a testület úgy döntött: 3,5 tonnás korlátozást vezet be a Sport utca és az Adonyi út által behatárolt háromszög befogóira. – Ennek célja, hogy a teherforgalom ne gyűrűzzön be a város északkeleti részén fekvő földutas területekre, ahol a település peremén található még egy vasúti átjáró. Itt, a Május 1. utca hétfői leaszfaltozásával az önkormányzat saját erőből azt próbálta biztosítani, hogy legalább a helyi személygépjárművek előtt ésszerű megoldás nyíljon az alternatív közlekedésre. Ám ez a városrész az Adonyi úti átjáró forgalmának csak töredékét tudja átvállalni.

Párhuzamosan az Adonyi úti sorompó lezárásával, a Sport utca Velencei út és Kastély utca közötti szelvényének félpályás, szakaszos lezárása is megtörténik június 27. és július 17. között.