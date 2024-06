Varró Ágnes Ózdon született, korábban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen – a mai Debreceni Egyetem – szerzett diplomát történelem és néprajz szakon. A Néprajzi Tanszék két különböző személyiségű, meghatározó jelentőségű néhai professzorának, Gunda Bélának és Ujváry Zoltánnak egyaránt tanítványa volt. Az elmúlt több mint harminc évben megannyi időszaki kiállításnak, tájház megnyitásának és megújításának volt aktív közreműködője, mint például a Palotavárosi Skanzennél Székesfehérváron.

2007-ben Varró Ágnes állította össze a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményében lévő céhemlékek lajstromát, mely a Lukács Lászlóval közösen rendezett A tisztes ipar emlékei: céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér megyében című kiállítás katalógusához készült. 2018-ban elnyerte a Székesfehérvár önkormányzata által létrehozott Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíjat, ennek keretében Székesfehérváron és környékén vizsgálta a bolgárkertészetek hatását.

Az Éljen a haza! – Nemzeti jelképek ábrázolása a népművészetben névvel futó előadás elején, miután a kedves hallgatóság elfoglalta helyét, az előadó, Varró Ágnes először is definiálta, mit nevezünk nemzeti jelképnek. Ezek olyan egyetemes jelek, melyek egy adott nép vagy népcsoport körében dekódoltak és számukra egyértelmű jelentéstartalommal bírnak, mint például a kereszt vagy a szív. A nemzeti jelképek mondanivalója az összetartozás kifejezése és erősítése, a nemzeti öntudat és büszkeség hirdetése, valamint 1848 szellemének őrzése. A nemzeti jelképkutatás megindulása az 1980-as évekre tehető és Selmeczi Kovács Attila nevéhez köthető. A népművészeti tárgyak gyűjtésének egyik indoka a 19. század végétől a hazafias érzület, további céljuk pedig a reformkor és szabadságharc emlékének őrzése.

Ezután az országcímerről esett említés, amely a leggyakoribb motívum, s amely több díszítőelemmel is előfordulhat. Három fajtája ismert, a koronás kiscímer és korona nélküli kiscímer, illetve a középcímer, nagyrészt a koronás kiscímer fordul elő az ábrázolásokon. A címerhasználat megjelenése a 12-13. századra tehető, amikor ezt még csak a királynak lehetett és a keresztény hatalom jelét szimbolizálta. Megkülönböztetünk kis-, közép- és nagycímert. A Kossuth-címer, ami a korona nélküli kiscímer másik neve, többször is használatban volt hazánkban, mint például 1849-ben, 1918/19-ben, vagy 1956-ban (az igazi Kossuth-címert Kossuth Miklós kapta Mátyás királytól 1479-ben). Kettős címerhasználat lépett fel a 19. század elejéig, ez volt a kétfejű sas hasán látható magyar címer. A címerek ábrázolása jobbára korábbi céhek által előállított tárgyakon, mint zászlón, járatótáblán vagy borotválkozó tükrön láthatóak, amit a résztvevők képekről is megcsodálhattak. Az ilyesfajta tárgyak legismertebb faragói id. és ifj. Kapoli Antal, akik összetéveszthetetlen stílusban alkottak a 19. és 20. században.