A La Spezia védekező középpályása, Nagy Adam szerint ezúttal nem sikerült jól eltalálniuk a védekezés és támadás arányát, főként az első játékrészben.

– Sajnos a vereséggel megnehezítettük a kilátásokat, e lehetőségeinket a továbbjutást illetően. Az erőnk az utóbbi időszakban abban rejlett, hogy erősek, egységesek voltunk, mindig megleptük valamivel az ellenfelet. Meggyőződésem, nem lesz ez másként a későbbiekben sem. A korábbi összecsapásokon jól éreztük, mikor kell támadnunk, majd visszazárnunk, ezúttal ezt nem sikerült megfelelő arányban megvalósítanunk. Tudtuk, a rivális milyen játékkal jelentkezik, mit próbál majd ránk erőltetni, sajnos az elő játékrészben nem tudtunk mit kezdeni a letámadásukkal, nem voltunk képesek megnehezíteni az életüket. Elkerülhető hibákat vétettünk védekezésben, amit nem írok az izgalom számlájára. Willi hibáját sem. Az még rosszabbá teszi a képet, hogy a lefújás előtt kaptunk a harmadik gólt. Csapattársam nagy csatákban edződött a Bundesligában és a nemezközi porondon, támadtunk az egyenlítésért, a végjátékban kaptunk egy szerencsétlen gólt, ami el is döntötte a mérkőzést. Ha akad egyéni hiba, lehet, a selejtezős mérkőzéseken nem bünteti meg az ellenfél, azonban itt már a legjobb európai csapatok találkoznak. Az első, kapott gól előtt eltolódtunk, két passzal már ott voltak a kapunk előterében, a második találatuk előtt adódott lehetőségünk, de nem szabadítottunk fel, ezeket a rontásokat itt már azonnal megbüntetik. Kis passzokkal próbálunk futballozni, ezzel nincs is gond, de ha hibázunk, azonnal nehéz helyzetbe kerülünk. Fizikálisan felkészülten érkeztünk az Eb-re, most a legfontosabb, hogy fejben, mentálisan frissek és élesek legyünk a németek ellen. Le kell ülnünk, meg kell beszélnünk, mi nem ment az első találkozón, amit feltétlenül ki kell javítanunk. Három éve is vereséggel kezdtük a tornát a portugálok ellen, aztán a döntetlenre végeztünk a világbajnok franciákkal, majd hat percre voltunk a továbbjutástól a németek ellen, Münchenben. Bízom a csapatban.