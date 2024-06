Majoross Gergely az edzőtábor végeztével értékelte az elmúlt három napot.

– Az volt az én tervem, hogy itt megjelenik egy stáb, aki készen áll arra, hogy megvalósítsa azt a tervet, amit elkészített korábban. Ide érkezik egy csomó játékos, aki pedig éhes arra, hogy jobbá váljon és fejlődjön és mindenét adja. És azt gondolom, hogy az esetek 90 százalékában mindkettő megvalósult. Van egy csomó apró részlet, amin tudunk javítani, és biztosan fogunk is majd a jövőben a szervezést illetően, vagy bármilyen apróságot, de azt gondolom, hogy kezdésnek kiváló ez a tábor.

A szövetségi kapitány azt is elmondta mire helyezték ezúttal a hangsúlyt.

– Két-három nagyon konkrét egyéni taktikai részletet gyakoroltunk. Nyilván abban maradtunk, hogy csapattaktikával nem fogunk foglalkozni ebben a táborban, és ez nem is egy kiválasztó tábor, tehát nem az a cél, hogy csak játszanak egymás ellen, hanem hogy néhány részletben fejlődést érjünk el. Van egy technikai részlet, amivel most délelőtt foglalkoztunk a Bartalis Balázs vezetésével, mégpedig különböző lövőtechnikai nüanszoknak a csiszolgatása. Tegnap pedig két egyéni taktikai elemmel foglalkoztunk videón is, átbeszéltük, és utána a jégen először egy elszigeteltebb állapotban, utána pedig inkább játékokkal gyakoroltunk. Az a tervünk, hogy ezt megtartjuk július végén is, ott azt gondolom, hogy talán már több idősebb játékos is szeretne majd részt venni, meglátjuk, hogy mennyi helyet tudunk nekik szorítani a keretben. Utána közeledik az olimpiai selejtező már augusztusban, úgyhogy ez az egész fejlesztőprogram egy egész éven át futó terv szerint fog menni. Van, amikor tudunk találkozni, és együtt dolgozunk, van amikor az ő meccseikről fogunk visszajelzést adni nekik. Lesz olyan, amikor egy egész négy nemzet tornát ennek a keretnek adunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennyi alkalommal és ilyen intenzitással már biztosan tudunk majd eredményt elérni.