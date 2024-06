És ha strandkézilabda, akkor napsütés, forró homok, és parázs összecsapások. Aki ezt várta, annak nem is kellett csalódnia az országos bajnokság első hétvégéjén a sportág legújabb agárdi ékszerdobozában.

A csapatok között ráadásul több megyei résztvevő is ott volt, sőt, a Venice Beach Girls a város teremkézilabda csapatának több játékosát is a soraiban tudhatta. A javarészt a Gárdony-Agárd NKK lányaiból verbuválódott csapat tavaly a negyedik helyet csípte meg az ob-n, és a rajt most még ennél is jobban sikerült. A lányok a B csoportban egyaránt 2-0-ra verték a Bajos Csajok (21-20, 21-20) és a DESZ-épek SE (22-14, 24-20) csapatát, majd szétlövésben, 2-1-re kikaptak a Glass Stúdió Nyúlon Túl (23-20, 16-17, 8-9) együttesétől, de így is a csoport második helyén zártak. A középdöntőben 2-0-ra verték a Mangót (15-12, 31-17), majd ugyanilyen arányban kikaptak a SZISE gárdájától (16-25, 14-19), de jöhetett az elődöntő. Ahol újra a Glass Stúdió Nyúlon Túl következett, és ismét vereség, ezúttal 2-0-ra (22-12, 23-12). A bronzmeccsen a RV BHC volt az ellenfél, de a gárdonyi lányok ezt nem hagyták kicsúszni a kezükből (20-14, 20-18).

A szintén hazai Venice Beach Boys első meccsén kikapott 2-1-ra a Toros Locos BHC-től (12-20, 18-15, 6-8), de utána két sima győzelem következett a Storm-SZKSK (26-12, 26-22) és a Wave Riders BHC ellen (26-20, 18-15). A középdöntőben viszont két vereség jutott a srácoknak, a Kalászi BHC 2-0-ra (20-22, 18-24), a SZISE 2-1-re (20-18, 16-28, 4-9) múlta felül a Venice Beach Boyst. Az ötödik helyért játszhatott tehát a csapat, ahol két ssima félidőben verték a "BB" Beach Ducks gárdáját (32-18, 24-17).

A megye harmadik csapata az Alba Fehérvár fiatal játékosokkal érkezett, és a csoportmeccseken két 2-0-s vereséggel nyitottak a SZISE (12-23, 10-26) és az RV BHC (24-25, 13-25) ellen. Harmadik meccsüket 2-0-ra megnyerték az RV New Wave ellenében (23-20, 23-16), majd a középdöntőben 2-1-re múlták felül a DESZ-épek SE-t (21-17, 12-24, 7-5). A fehérvári lányoknak így a 7. helyért kellett meccselniük újra az RV New Wave csapatával, és sikerült 2-0-s győzelemmel (19-18, 27-19) zárni a hétvégét.

Azt országos bajnokság következő fordulóját június 22-23-án rendezik Marcaliban.