– Az angolok ellen játszottunk, a szurkolók viszont nem lehettek ott, csak gyerekek mehettek a mérkőzésre. Szalai Ádámék pedig úgy mentek ki a pályára, hogy gyerekek előtt csak nyerniük szabad. Ez nagyon megható és szép emlék számomra – kezdte gondolatait Kiss Lajos.

A Los Andinos zenekar zenésze stabilitást vár Marco Rossi csapatától a németországi Európa-bajnokságon.

– Azt várom, hogy úgy játszanak majd a pályán, hogy tudják hogy mit kell tenniük ahhoz nyerjenek, vagy döntetlent érjenek el. Stabil csapatot várok még a legerősebbek ellen is – folytatta a zenész. Hozzátette, szerinte a szív hajtja a játékosokat elsősorban, hiszen szeretnék megmutatni a nemzetnek, hogy ők igenis odarakják a lelküket és csodát tudnak tenni, amire szüksége van a szurkolóknak. Arról is beszélt, hogy az erősebb csapatok ellen talán jobban is ment az elmúlt időszakban, mint a kötelező mérkőzéseken.

Kiss Lajos szerint az emberek akkor, amikor a válogatott megnyer egy mérkőzést teljesen más, egy emelkedettebb hangulatba kerülnek. Máshogy kommunikálnak egymással, máshogy mennek munkába, minden pozitív lesz a világban, ez egy csoda. Erre vágyik a hétköznapi ember és ő büszke arra, hogy ezt megkaphatja a labdarúgástól és a magyar válogatottól.

– Szerintem Sallai Roland lehet a magyar válogatott legnagyobb meglepetése. Tőle várom a szuper gólokat, megmozdulásokat, gólpasszokat. A szombati mérkőzést természetesen nézni fogom Svájc ellen. Úgy érzem 2-1-re győzünk, a gólokat pedig Sallai és Nego szerzi majd – mondta Kiss Lajos.

Az Európa-bajnokság végső befutója a realitások alapján szerinte Spanyolország vagy Franciaország lehet, úgy érzi Németországra házigazdaként túl nagy nyomás fog helyezkedni.