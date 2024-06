Szamárlétra névre hallgat az az interaktív játéktér, melyet az Aranybárka bábszínház mutatott be az agárdi gyerekeknek június 15-én, szombaton délelőtt a Gárdonyi Géza Emlékház melletti Rönkvárnál. Az érdeklődők megismerhették a Nagyotmondó-nagyot lépő Háryt, vagyis Háry János történetét, amely a legkisebbek számára is érthető nyelvezettel, képi világgal és interaktív módon kötötte le a kisebbeket. Akinek pedig kedve tartotta, a Rönkvár izgalmait is kipróbálhatta.

Fotó: Fehér Gábor / FMH