Főzőverseny és vásári forgatag – Így telt a hétvége Fejérben

A jó idő beköszöntével megyeszerte özönlöttek ki a közösségként szórakozni vágyók a természetbe, eljött a falunapok ideje.

Felragyogott a Nap

Csak úgy izzott az aszfalt június első napján! Az előszállási sportpályán felállított színpadról pedig a por szállt, azt a többek között Daruszentmiklósról, Dunaföldvárról és Mezőfalváról érkezett csoportok, szólisták rúgták össze egy barátságos, első alkalommal megrendezett néptánctalálkozó keretében. Ez a program mintegy négy órán át tartott – ám a Szögletkert és közvetlen környezete nemcsak eközben, de előtte és utána is sorra fogadta az embereket. Az egyik pavilon takarásában a Kádas Zsófia háziorvos által koordinált egészségügyi szűrések zajlottak, az iskolában ásványok és hüllők várták a kíváncsi szemeket, a füves területen a gyermekek népi játszóházban és habfürdőben lelhették örömüket, a kastély ajtaja bárki előtt kinyílt, s a kulturális bemutatók és sztárfellépők is vonzották az érdeklődőket. A vásári forgatagban pedig jól elvegyültek az egyes versenyek díjazottjai: például a főzőversenyen a 22 csapatból hortobágyi aprópecsenyéjével első helyen végzett polgármesteri hivatal csapata, vagy a borversenyt vörösbor kategóriában megnyerő Horváth Imre és a fehérbor kategóriában győztes Horváth Imréné.

Sárbogárdi napok a szórakozás jegyében

A családi főzőversenyt nemes egyszerűséggel csak pörköltfőzőnek becézték a „huszonnyolcadikon” is, hiszen a legtöbb csapat bográcsában a magyarok nemzeti eledele rotyogott. Mint ahogy az egyik árnyas-lankás sátor sarkában felfedeztük a gasztro-mottót: „Pöri és kisfröccs!” A vidámpark, a vásári forgatag, a tánc és a jó hangulat egyaránt „játszott” a 28. Sárbogárdi napok hétvégéjén, amint az esti zenei koktél is magáért beszélt. Megtelt az Ifjúsági park a szombati Kovács Kati, Anna and the Barbies és Halott Pénz, valamint a vasárnapi Nagy Feró és a Beatrice, illetve Magna Cum Laude koncerten. A főzőcskét a Polgárőrség gárdája nyerte „feltűz-fölött-főzött” marhapörköltjükkel (jelentsen mindez bármit is), megelőzve a többiek különítményét. Az erősemberek a Nemzetek Ligája viadalának két helyszínén, a Hősök terén és az ifiparkban álltak ringbe: még kamiont is húztak. A felhozatalt a helyi termékek bemutatója és vására, valamint a civil szervezetek, kulturális csoportok attrakciói erősítették. A vasárnap délelőtti gyermeknapot az Alma együttes műsora nyitotta, majd végül tűzoltó és rendőrségi bemutató zárta. Este, Mező Misiék koncertje után tűzijáték szikrázott.

Ételművészek és újszülöttek

A falunapi főzőcske válogatott alakulatai most először a Nádasdladány Ételművésze címért szálltak ringbe, jobban mondva izzították a tüzet a bográcsok és üstök alatt. A gasztronómiai megméretésben végül a BMV (Bele Mindent Vegyesen) különítménye vitte el a pálmát: a település háziorvosa, Ódor Sándor vezette csapat hét nyelven beszélő csülkös pacallal rukkolt elő. Az újszülötteket kora délután Varga Tünde polgármester köszöntötte a színpadon: falunaptól falunapig öt lány és kilenc fiú látta meg a napvilágot Ladányban.