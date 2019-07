Fejlődik a sárkeresztúri művelődési ház

A Bella István Művelődési Ház 2011-ben újult meg, akkor megtörtént az energetikai korszerűsítése, külső szigetelése. Azonban nem futotta mindenre…

– Ezt pótoljuk most – mondta nagy örömmel Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgármestere. A község 22,7 millió forint forrást nyert el a Magyar Falu Program néhány napja közreadott első pályázati fordulójában.

Kicserélhetik az épület teljes gépészetét, megtörténik az épület fűtési korszerűsítése.

– Új köröket alakítunk ki, erre azért van szükség, mert az épület légtérben és alapterületben is óriási nagy. Bent, a nagy színházterem fölött hiányzik a födémszigetelés. Mintha a csillagos eget fűtenénk – vázolta tovább a jelenlegi helyzetet és a már forrást nyert terveket a polgármester.

Klíma is kerül az épületbe. A teljes összegből 5 millió forint kizárólag eszközbeszerzésre fordítható. Ebből rendezvényekhez szükséges bútorokat vásárolnak, s fejlesztik az épület konyháját. A pályázat lehetővé teszi egy művelődésszervező tizenkét hónapos foglalkoztatását is, az ő bérét, járulékait is a Magyar Falu Program „állja” majd, 2,9 millió forintból. Vagyis az épületre 14,8 millió költhető.

A tervek szerint 2020-ban állnak neki a beruházásnak, a fűtésszezon végeztével.

– Színes kulturális életünk van. A helyi civilek nagyon jó kapcsolatot ápolnak a környező, és több távolabbi településsel. Néptánctalálkozóknak, nyugdíjas Ki-mit-tud?-bemutatóknak, báloknak, konferenciáknak is alkalmas a színházterem – büszkélkedett Csutiné Turi Ibolya.