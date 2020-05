Fejlesztés: szelektív kukák a lakosságnak Fejérben

Úrhidai olvasónk, Tóth Sándor panaszüggyel kereste meg a Hírlap szerkesztőségét. Panaszának egyik része a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozott. A szolgáltató válasza szerint a lakosoknak 168 ezer darab, 120 literes hulladékgyűjtő edényt osztanak majd ki, melyek a szelektív hulladékgyűjtésbe lesznek bekapcsolva. Dátum még nincs!

Olvasónk a következőket kifogásolta: „Az évente járó zöldhulladékos zsákokat csak úgy kapják meg az úrhidaiak, hogy Polgárdiba kell érte elmenniük. Lakossági kezdeményezésre Úrhida Község Önkormányzata vállalta, hogy az úrhidaiaknak járó zsákokat átveszi, és szétosztja a község lakóinak. A Vertikál az önkormányzat többszöri megkeresésére csak hosszas idő után válaszolt, és a rá jellemző szolgáltatói magatartást, gyakorlatot folytatva továbbra is csak Polgárdiban adja át az úrhidaiaknak a zöldhulladékos zsákokat.” Tóth Sándor enyhén szólva is furcsának ítéli a szolgáltató magatartását.

A panaszügyre Tihanyi Andreától, a Vertikál Nonprofit Zrt. kabinetirodájának vezetőjétől érkezett válasz: „Úrhidáról nem érkezett megkeresés az ügyfélszolgálatunkhoz. A sárszentmihályi polgármester asszony kereste meg társaságunkat április 24-én ilyen jellegű kéréssel.”

Amint megtudtuk: a közszolgáltató minden, térségükbe tartozó települési önkormányzat részére külön tájékoztatót küldött. A tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

„Tisztelt Önkormányzat! Mint azt korábbi tájékoztatásunk alapján Önök is tudják, a vírushelyzetre való tekintettel március közepén a Vertikál Zrt. az összes ügyfélszolgálati irodáját bezárta. A vezetőség döntése alapján azonban most szeretnénk megnyitni az ügyfélszolgálatokat meghatározott napokon és időtartamra annak érdekében, hogy az ügyfelek átvehessék és megvásárolhassák a zöld-, kommunális, illetve többlethulladékos zsákokat. Egyéb ügyintézésre a továbbiakban sincs lehetőség személyesen, csak telefonon és elektronikus úton! Polgárdi térség lakosai számára az ügyfélszolgálat az alábbi nyitvatartás szerint érhető el: Polgárdi ügyfélszolgálati iroda (Polgárdi, Szabadság u 26.): szerda: 8–16-ig. Ezen nyitvatartás megtalálható a Vertikál honlapján is, de kérjük szíves segítségüket a lakosok tájékoztatásában. Segítő együttműködésüket köszönjük!”

Úrhidai olvasónk másik panasza: „Nem értjük azt sem, hogy például többnapos ünnepi időszakban a háztartásihulladék-szállítást mindig kedvezőtlenül úgy alakítják, hogy a következő elvitel csak 10 nap után történik.” Továbbá: „Évek óta ígérik a szelektív hulladékos kukákat is, míg más községekben már van (például Szabadbattyánban), addig ezt Úrhidán nem teszik meg, csak ígérik.”

Bővül-e Fejér megyében a Vertikál ellátási körében a szelektív kukás rendszer, van-e rá ütemterv? – firtattuk a továbbiakban.

Az irodavezető válasza szerint: „Úrhidán hétfőnként van hulladékszállítás. Abban az esetben, ha ünnepnapra esik (pl. húsvét, pünkösd vagy karácsony), akkor az ünnep kezdete előtti péntekre vagy szombatra helyezzük át a szállítást, amiről minden esetben, időben tájékoztatjuk az önkormányzatokat. Mindez négy-öt éve eszerint történik, és éves szinten általában maximum két alkalommal kell ezt a módosítást alkalmazni.”

A szelektív kukás rendszer (sárga fedelű edényzettel) 5 településen (Polgárdi, Szabadbattyán, Iváncsa, Perkáta és Pusztaszabolcs) működik, az összes többi településen pedig a zsákosszelektív-szállítás. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére bruttó 18,5 milliárd forint összegű uniós és kormányzati támogatást kapott. A projekt megvalósítása kapcsán kapott eszközök között a lakosoknak 168 ezer darab, 120 literes hulladékgyűjtő edényt osztanak ki, mely a szelektívhulladék-gyűjtésbe lesz bekapcsolva. Ez több lépésben történik, melyről kellő időben tájékoztatást ad majd a közszolgáltató – tette hozzá Tihanyi Andrea.