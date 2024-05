Az első félidő nagyobb részében fej-fej mellett haladt az Alba a bajnokságban harmadik helyért versenyben lévő, válogatott játékosokat felvonultató Mosonmagyaróvár ellen. Ezt követően viszont jött a sajnos megszokott rövidzárlat, melynek köszönhetően az első játékrész hajráját 8-0-ra hozta a vendég alakulat, kialakítva ezzel a félidei 12-21-es állást.

A második harminc percben már nem bírták a fehérváriak a mosoniak által diktált tempót, a védekezés nem működött hatékonyan, ehhez párosultak a kimaradó ziccerek és az elmaradó védések.

Ezt jól tudtuk, hogy a tabellán és játékerőben is komoly különbség van a két csapat között, mégis az első húsz percben sikerült ezt a különbséget semmissé tenni. És ha ez egy ilyen kaliberű csapat ellen sikerült, akkor vasárnap a Kisvárda vendégjátéka alkalmával csak meg kell ismételni. Persze ez nem ilyen egyszerű, de Horváth Roland vezetőedző látja a pozitívumokat:

– Több részre bontanám a mai mérkőzést. Tisztában vagyok a magyar bajnokság paramétereivel; nem a kishitűség szól belőlem, de olyan különbségek vannak ligán belül, ami nem teszi lehetővé, hogy egy Móvár szintű csapatot elkapjon egy középcsapat. Sem tudásban, sem játékminőségben nem tudod felvenni a kesztyűt hatvan percen keresztül. Annyit tudok tenni, hogy hajtom a játékosaimat annak érdekében, hogy fejlődjenek. Ahhoz még sok kell, hogy egy egész meccset ilyen szinten tudjunk kézilabdázni. A harminc feletti lőtt gól az jó, de ezeket mostanában meg is szoktuk lőni. Ezzel kevesebb gondunk van, inkább az okoz nehézséget, hogy a fiatal játékosokat hogyan tanítsuk meg egy ilyen támadójáték ellen védekezni. A meccs elején jól eltaláltuk az ütemet, aztán a rendezetlen védelem miatt rossz irányba ment el a játék – értékelte a mérkőzést az Alba Fehérvár KC vezetőedzője.

– Jól kezdtük a mérkőzést, védekezésben is összeálltunk az elején, támadásban is tudtunk gólokat lőni és jó helyzeteket kialakítani. A végére kijött a két csapat közti különbség, de töretlenül küzdöttünk, és most ez volt a lényeg. Most az a fontos, hogy kijöjjünk a gödörből amiben vagyunk, és a mérkőzés elején látott játékunkat kell hoznunk hétvégén, és akkor egy jó meccset tudunk játszani – ezek pedig a mérkőzésbe jól beszálló átlövő, Tolnai Laura szavai.

– Az első húsz perc az, amit küzdőszellemben, védekezésben, támadásban is jól megoldottunk. Utána szétrohant minket a Mosonmagyaróvár, nagyon sajnálom az utolsó tíz percet az első félidőből. Szünet után ebből elég nehéz volt felállni. Hajtós időszak következik, ezt a most produkált első húsz percet kell minél tovább kitolnunk a következő ellenfelek ellen. A Kisvárda ellen élet és halál kérdése lesz a győzelem, nagyon szeretnénk itthon tartani a két pontos, nagyon fel fogunk készülni belőlük – mondta Kocsis Bettina, aki Kövér Lucához hasonlóan 4 gólt dobott beállósként.

A Kisvárda elleni mérkőzést vasárnap 18 órakor rendezik a Köfém Sportcsarnokban, ahol anyák napja alkalmából az édesanyák ingyen tekinthetik meg a sorsdöntő mérkőzést.









