A székesfehérvári sportmajális mellett a Sóstó Látogatóközpont is színes programokkal várta május elsején a kikapcsolódásra vágyókat. A Sóstó Stadionban található intézmény ezúttal különleges alkalmat is ünnepelt: öt évvel ezelőtt ezen a napon nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője és Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a közönséget és a látogatóközpont szakmai csapatát.

Fotó: Simon Erika / ÖKK

- Egy remek csapat az, amelyik F. Szegő Krisztina vezetésével a munkát elkezdte 5 évvel ezelőtt. Azóta is szívük-lelkük benne van ennek a központnak a működtetésében – fogalmazott a város vezetője, kiemelve: 2019. május 1-je emiatt is szép dátum volt. Kicsit korábbra ugorva, a stadion felújítása kapcsán pedig emlékeztetett: - A stadion felújításának tervezésekor az volt a célunk, hogy ne csak magát a stadiont újítsuk meg, hanem annak teljes környezetét s legyen itt egy teljes városrészi rehabilitáció s mentsük meg a Sóstót. Merthogy valóban meg kellett menteni, ami sikerült is: gyönyörű kirándulóhely van itt a város mellett 200 hektáron, csodákkal, természeti és technikai újdonságokkal. Célunk volt továbbá, hogy a látogatóközponttal minél több családot, közösséget meg tudjunk nyerni a természet szeretetének. Az, hogy ez milyen jól sikerült, mutatja a mai születésnap sikere is.