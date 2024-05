Szegeden, a REÖK Palota kiállító termeiben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) tagjainak alkotásaiból nyílt válogatott tárlat, melyen a Székesfehérvári Művészek Társaságának három tagja állíthatta ki egy-egy munkáját. Bárány T. Rézia, Koppány Attila és Szegedi Csaba egy-egy alkotása látható a május 12-ig nyitva tartó kiállításon.

Bárány T. Rézia: Idol a paleotikumból

Fotó: Bárány T. Rézia

Ezt az eseményt követi a Táblaképfestészeti Biennálé, mely a hazai képzőművészet egyik legjelentősebb visszatérő eseménye, amelyet szintén Szegeden rendeznek meg a REÖK Palotában – árulta el a feol.hu-nak Bárány T. Rézia, a Székesfehérvári Művészek Társasága tagja, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Fejér megyei képviselője. Hozzátette: a Biennálé anyagának válogatása az elmúlt napokban zajlott.

- A tárlat célja ezúttal is a hazai festészeti irányzatok, a művészeti ág kortárs fejleményeinek átfogó bemutatása. A Táblaképfestészeti Biennálé kétévente készít látleletet a hazai táblaképfestészet pillanatnyi helyzetéről, pályázat útján adva lehetőséget bármely kortárs aktív festőművésznek a részvételre. A nagyszabású eseményre idén is több mint hatszázötven jelentkező nyújtotta be pályázati alkotását. A Nátyi Róbert művészettörténész, a REÖK vezető kurátora, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja, Fürjesi Csaba festő-, grafikusművész és Henn László András festőművészből álló zsűri, a rendkívüli felhozatal alapján 119 művész egy-egy alkotásból állította össze a XX. Táblaképfestészeti Biennálé kiállítási anyagát a nagyszabású tárlatra – foglalta össze Bárány T. Rézia, kiemelve: a zsűrizés eredményeképpen a beválogatott alkotások között található Bárány T. Rézia két alkotása, valamint Fehér László, Koppány Attila és Újházi Péter egy-egy táblaképe is.