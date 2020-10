Fejér megye évfordulós emlékei

Legújabb sorozatunk a Fejér évfordulós emlékei, a sok-sok évvel ezelőtt történt eseményeket gyűjti egy csokorba, amelyek anno megjelentek a Fejér Megyei Hírlap hasábjain. Nézzük tehát, miről számoltunk be az egyes években október 27-én.

A Lenin úton

1960. október 27-én nagy hírnek számított, hogy a fehérvári Lenin úton megnyílt a 298-as számú önkiszolgáló élelmiszerbolt, amelyről a hatvan évvel ezelőtti olvasók színes tudósítást olvashattak a Fejér Megyei Hírlapban.

A mindennapok szempontjából ez bizonyára praktikusabb hír volt, mint az, hogy az MSZMP Fejér megyei Bizottsága kibővített ülést tartott. Az olvasók megtudhatták azt is, hogy 40 ezer dolgozó paraszt ült be az általános és középiskolák padjaiba, erről is címlapon számolt be az újság.

Vietnami dolgozók

50 évvel ezelőtt, 1970. október 27-én a Vietnámi Dolgozók Pártja titkárának, Xhuan Thuy-nak fehérvári látogatásáról tudósított címlapján a Fejér Megyei Hírlap, amely szintén ezen az oldalon nagy fotóval hozta a bicskei új sütőüzem ünnepélyes külsőségek közötti átadásáról szóló rövid hírt.

Taxisblokád

A 30 évvel ezelőtti újság teljes címlapján – 1990. október 27-én – a taxisblokád volt a téma, amelynek megyei vonatkozásait is feldolgozták azok a cikkek, amelyek aztán a 2. és a 3. oldalon is folytatódtak. A Lezárt utak, megbénult forgalom megyénkben is címmel készült megyei körképből többek között az is kiderült, hogy az autóbuszközlekedés is megbénult a megyeszékhelyen.

Őszi szünet – újra

20 évvel ezelőtt, 2000-ben a Fejér Megyei Hírlap október 27-i számában azt kérdeztük az utca emberétől, náluk ki vigyáz a gyerekre az újonnan bevezetett őszi szünetben?

A pénteki lapban arról is olvashattunk, hogy együttműködési szándéknyilatkozatot ír alá Fejér és Kolozs megye – előbbit a megyei közgyűlés akkori elnöke, Fertő László képviselte -, mert úgy gondolták, együtt többet tehetnek a 40 éves lemaradás ellen. A sportoldal pedig már a jégkorongbajnokság hétvégi fordulójának esélyeit latolgatta.

Vörösiszap

10 évvel ezelőtt lapunk is részt vett az október 4-i vörösiszap katasztrófa károsultjai részére történő adománygyűjtésben, illetve beszámolt azokról a megyei kezdeményezésekről, amelyek szintén ezt a célt szolgálták.

A 2010. október 27-i számban ugyanakkor tudósítottunk a Vértesi Natúrpark 5. születésnapjára Csákváron rendezett ünnepségéről is.

A Fejér Megyei Hírlap eredeti oldalai pedig itt megtekinthetők.