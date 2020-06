Érezhető volt a fellendülés a városi piacon az első „szabad” hétvégén

Újra élettel teli volt szombat délelőtt a városi piac. A szezonális gyümölcsök és zöldségek is nagyon kelendőek.

Hosszú hónapok után ismét időkorlát nélkül mehettünk többek között a városi piacra is szombaton. Úgy tűnt, az időkorlát eltörlésének nagyon örültek a vásárlók, ugyanis kilenc óra után néhány perccel hosszú sorok kígyóztak a szezonális gyümölcsöket áruló kofák előtt. A választék minden tekintetben bőségesnek mondható, a friss és ropogós cseresznyék mellett a hibátlan külsejű barackok és a kis dobozos málnák is kelendőek voltak. A korlátozás feloldásának a vevők és az általunk megkérdezett árusok is nagyon örültek. Mint megtudtuk, az idősávos vásárlás alatt előfordult olyan is, hogy valakinél csupán egy-két vevő fordult meg a szombati alkalmakkor. Friss és ropogós gyümölccsel várta a vásárlókat Erzsi, aki lapunknak elmondta, szerencsére jó termés volt idén, és a kereslet is nagy.

– Sokan keresik a finom cseresznyét, ez goldendorfi fajta, még senki sem panaszkodott rá. Az időjárás nagyon kedvező volt. Már ma is észrevehető, hogy többen vannak, de alapvetően változó a forgalom – mesélte kérdésünkre az árus.

Akik a késztermék megvásárlása helyett maguk szeretnék megtermelni a zöldségeket, azokat bőséges választékkal várja Stroh Tibor, akinél számos palánta közül válogathatnak a vásárlók. Mint mondta, az idősáv negatív hatása érezhető volt, de reményei szerint az elkövetkező hetekben újra fellendül a forgalom.

– Rengeteg olyan vásárlóm van, akik 40 éve visszajárnak hozzám. Igyekszem mindig segíteni a vásárlóknak, a saját tapasztalataimat adom át nekik. A vírus alatt olyan is volt, hogy két órán keresztül senki sem vásárolt. Jelenleg paprika-, paradicsom- és uborkapalánta is van nálam, azt mondják, ez kuriózum, ugyanis hiánycikknek számít most itt a palánta.