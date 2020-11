Engedmények sora vár minket, ha tömegközlekedés mellett döntünk

A kialakult és fokozódó járványügyi helyzet miatt a tömegközlekedésben több pozitív változás is történt ebben a hónapban. Ezeket érdemes, sőt legtöbbször kifejezetten hasznos szem előtt tartani utazásaink során.

Az egyik ezek közül az, hogy 16 megyei jogú nagyvárosban a 479/2020-as november 3-ai kormányrendelet szerint a reggeli és délutáni csúcsidőszakban mentesítő, illetve extra helyi járatok közlekednek a zsúfoltság elkerülése érdekében. A Volánbusz által kiadott listán rajta van Fejér megyeszékhelye is, így a járatsűrítés Fehérvárról is elmondható, továbbá az is, hogy a megszokottakhoz képest több vonalon közlekednek csuklós autóbuszok a megfelelő távolságtartás biztosításának céljából.

Lejárt dokumentumok

A MÁV-Start és a Volánbusz egyaránt meghosszabbítja a 2020 novemberét követően lejáró, utazási kedvezményre jogosító igazolványok és kártyák felhasználhatóságát. A döntés szerint ezen lejárt dokumentumok elfogadhatók a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig. Nemcsak a most lejáró érvényességi idejűekre vonatkozik ez a szabály, hanem a tavaszi veszélyhelyzet júniusi megszűnését követően még fél évre meghosszabbított érvényességű okmányokra is.

Díjmentesen

Az is ebben a hónapban induló engedmény, hogy az egészségügyi dolgozók, valamint a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben közreműködő, az orvos-, illetve egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók számára korlátlan díjmentes utazási lehetőség van érvényben. Azaz a MÁV-START, a MÁV-HÉV, a Volánbusz és a GYSEV járatait ingyenesen használhatják, de a jogosultságot természetesen igazolni kell. Erre megfelel az egészségügyi dolgozók esetében a személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, és az egészségügyi intézmény által kiállított igazolás. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, illetve egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók pedig a hallgatói jogviszonyt igazoló igazolvány és az őket foglalkoztató egészségügyi intézmény által kiállított igazolás együttes felmutatásával igazolhatják, hogy jogosultak a kedvezmény igénybevételére.

Az utazási kedvezmény vasúton a 2. kocsiosztályra, azon belül a helyjegyre, a gyorsvonati pótjegyre és a pótjegyre, illetve a Volánbusz minden helyi és helyközi járatára érvényes.

Diákigazolvány

Az Oktatási Hivatal rendelkezése alapján egészen december 15-ig meghosszabbította a 2019–2020-as tanévre érvényes diákigazolványok felhasználhatóságát. Ezt még kiegészítették azzal, hogy december közepéig elfogadják az oktatási intézmények által elektronikusan elküldött, QR-kóddal ellátott, diákigazolványt helyettesítő igazolás otthon kinyomtatott változatát is azon tanulók esetében, akik még nem kapták meg új diákigazolványukat. Az előírások nem enyhültek, akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból, és 8 ezer forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.