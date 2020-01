Empátia és segítőkészség is jut Iváncsán a modern eszközök mellé

A Magyar Falu Program keretében 19 millió forintból, két hónap alatt újították fel a község orvosi rendelőjét.

A felnőtt orvosi rendeléseknek helyet adó, Fő utca 59. szám alatt álló épület energetikai és funkcionális korszerűsítése során a falakat hőszigetelték, a nyílászárókat modernizálták. A rendelőben a belső burkolatot teljes egészében, a padlótól a plafonig megújították. Ezzel a falakon a régmúlt hófehér csempevilága is melegebb, terrakotta árnyalatra váltott.

Az átadó ünnepségen megjelent a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője, Kovács Péter, valamint a járási tiszti főorvos, Dózsáné Sasvári Ildikó, a járási egészségügyi hatóság vezetője is. Velük együtt Molnár Tibor polgármester az építők képviselőit és a megjelent egészségügyi dolgozókat is köszöntötte. Mint röviden elmondta, a rendelő a 2002-es megépítése után a térség egyik legszebb orvosi rendelőjének hírében állt, ám az idő múlásával, de főleg az összes környékbeli rendelő felújítását követően, e hír megkopott. Most azonban ismét egy a legszebbek közül.

– Számunkra mindig nagy öröm, ha azért jöhetünk egy településre, hogy egy ilyen szép létesítményt átadhassunk, nem pedig azért, hogy az éves hatósági ellenőrzést elvégezzük – fogalmazott megnyitó beszédében Dózsáné Sasvári Ildikó az egészségügyi hatóság nevében. Elmondta, munkájukat nagyon fontos szempontként hatja át az esélyegyenlőség elve. Ez a szempont vezérli a népegészségügyi szűréseket és a gyermekkori védőoltások kötelező és általános rendszerét. E szempont megvalósulását látta a tiszti főorvos a felújított, akadálymentesített rendelőben is, amely – mint fogalmazott – büszkesége lehetne bármely nagyvárosnak. És amelyben, vidéki rendelőként, a teljes felszereltségnél egy kicsit még több is van. Mosolyból, segítőkészségből – egyszóval a valódi egészségügyi szolgálatból.